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نقل وملاحة
ميناء دمياط يستقبل 4043 طن أرز
الإثنين 08 أكتوبر 2018 04:53 م
ميناء دمياط
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تعرّف على حركة قطارات البضائع بميناء دمياط
ميناء دمياط
محمود محسن
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 8 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة أرز تزن 4043 طن، فيما غادر سفينة حاويات و 10 سفن بضائع عامة .
وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.
وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 4043 طن أرز و 2700 طن ذرة و 8113 طن حديد و 935 طن قمح و 1396 طن خردة و 2500 طن زيت و 8500 طن كسب صويا و 164 طن معدات.
وأضاف المركز الاعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 7503 طن ملح و 8280 طن يوريا و 637 طن فوسفات و 3600 طن مولاس. كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 237 حاوية مكافئة وحركة الوارد بلغت 187 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2067 حاوية مكافئة .
الجدير بالذكر أن غادر الميناء 937 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40624 طن من البضائع العامة منها عدد 137 سيارة نقل محملة بـ 7019 طن قمح .وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 162106، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 85328 طنا.
وأوضح المركز أن الميناء استقبل قطاران لنقل الغلال والحبوب، حيث وصل فى الساعه الـ2 مساء أمس الأحد القطار رقم 2435 وقام بتحميل 1340 طن من القمح وغادر فى تمام الساعه الـ7 من مساء نفس اليوم، ووصل في الساعة الـ2 صباح اليوم الاثنين القطار رقم 2460 وقام بتحميل 1311 طن من القمح وغادر في تمام الساعة الـ5 ونصف من صباح اليوم، كما غادرت صباح اليوم وحدتان عائمتان الميناء النهرى محملتان بـ 414 طن قمح متجهة إلى صوامع إمبابة .
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