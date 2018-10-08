EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
وزير النقل يشهد توقيع الاتفاق الفني لإعداد دراسات النقل وما قبل الجدوى لمدينة المنصورة
الإثنين 08 أكتوبر 2018 04:49 م
أثناء توقيع الاتفاق الفنى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
النقل النهري : جاهزية هويس فم النوبارية لاستقبال السلع الاستراتيجية
وزير النقل يلاحق حساب فيسبوك مزيف قضائيا
الحكومة: تطبيق منظومة النقل الذكي على 6 طرق رئيسية
وزير النقل: أزمة قرار 800 شبيه بمشكلة المترو في ثبات سعر الخدمة
أثناء توقيع الاتفاق الفنى
محمود محسن
شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل توقيع الاتفاق الفنى لإعداد دراسات النقل وما قبل الجدوى لمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للانفاق وشركة الاستشارات الفنية والهندسية سيسترا الفرنسية وذلك بحضور د كمال شاروبيم محافظ الدقهلية وستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة، حيث وقع العقد عن الهيئة القومية للأنفاق الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والمشرف على الهيئة القومية للأنفاق.
صرح الوزير أن هذه الدراسات لتحديد حجم الطلب على النقل الداخلي فى المنصورة وتحديد انسب وسيلة نقل حضارية وحديثة يتم تنفيذها داخل مدينة المنصورة وكذلك لربطها مع مدينة المنصورة الجديدة.
وأكد عرفات ان هذه الدراسات ممولة بالكامل من خلال منحة لا ترد من الحكومة الفرنسية وسوف تتكلف فى مرحلتها الاولى ما يزيد عن العشرة ملايين جنيه مصرى.
وأوضح عرفات أن الوحدة الاستشارية بكلية الهندسة جامعة المنصورة سوف تقوم بمعاونة المكتب الاستشارى الفرنسى فى تجهيز وتجميع البيانات المطلوبة، وكذلك العد والاستقصاء اللازم لتحديد حجم الطلب على النقل بالمنصورة.
واضاف عرفات أن هذه الدراسات تحت الإشراف الفنى المباشر من الهيئة القومية للانفاق بما لديها من خبرة طويلة وعميقة فى هذا المجال وبمساعدة ديوان عام محافظة الدقهلية واجهزتها المختلفة لإمدادها بكافة المعلومات والبيانات اللزمة لإعداد الدراسة وخروجها بالمستوى الفتى المطلوب.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا