وزير النقل يشهد توقيع الاتفاق الفني لإعداد دراسات النقل وما قبل الجدوى لمدينة المنصورة

أثناء توقيع الاتفاق الفنى

محمود محسن



شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل توقيع الاتفاق الفنى لإعداد دراسات النقل وما قبل الجدوى لمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للانفاق وشركة الاستشارات الفنية والهندسية سيسترا الفرنسية وذلك بحضور د كمال شاروبيم محافظ الدقهلية وستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة، حيث وقع العقد عن الهيئة القومية للأنفاق الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والمشرف على الهيئة القومية للأنفاق.



صرح الوزير أن هذه الدراسات لتحديد حجم الطلب على النقل الداخلي فى المنصورة وتحديد انسب وسيلة نقل حضارية وحديثة يتم تنفيذها داخل مدينة المنصورة وكذلك لربطها مع مدينة المنصورة الجديدة.



وأكد عرفات ان هذه الدراسات ممولة بالكامل من خلال منحة لا ترد من الحكومة الفرنسية وسوف تتكلف فى مرحلتها الاولى ما يزيد عن العشرة ملايين جنيه مصرى.



وأوضح عرفات أن الوحدة الاستشارية بكلية الهندسة جامعة المنصورة سوف تقوم بمعاونة المكتب الاستشارى الفرنسى فى تجهيز وتجميع البيانات المطلوبة، وكذلك العد والاستقصاء اللازم لتحديد حجم الطلب على النقل بالمنصورة.



واضاف عرفات أن هذه الدراسات تحت الإشراف الفنى المباشر من الهيئة القومية للانفاق بما لديها من خبرة طويلة وعميقة فى هذا المجال وبمساعدة ديوان عام محافظة الدقهلية واجهزتها المختلفة لإمدادها بكافة المعلومات والبيانات اللزمة لإعداد الدراسة وخروجها بالمستوى الفتى المطلوب.