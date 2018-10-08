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بنـــوك
مدير بنك إيطالى يحول أموال الأغنياء للفقراء
الإثنين 08 أكتوبر 2018 04:47 م
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خالد بدر الدين
قام جيلبرتو باسكيرا مدير أحد البنوك في إيطاليا بتحويل أكثر من مليون يورو من حسابات الأغنياء إلى الفقراء على مدار 7 سنوات ليقلد بذلك المغامر البريطانى روبين هود الذى كان يسرق من الأثرياء و يعطى الفقراء.
وقرر جيلبرتو باسكيرا (50 عاماً) مساعدة الفقراء خلال أزمة العام 2009، إذ كان يقوم بنقل مبالغ مالية صغيرة من الحسابات المصرفية للعملاء الأثرياء إلى من هم أفقر منهم وتحديداً الذين لا يملكون أرصدة كافية تمكنهم من الحصول على قروض ولكنه لم يحوّل أي مبلغ مالي لنفسه.
ومن الغريب أن باسكيرا لم يحصل على أي أموال لنفسه، ونجا من الحبس بعد أن قدم إلى السلطات إقرارا بالذنب، وشرح للسلطات سبب فعله ذلك.
وفي حديث مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية قال باسكيرا إن النظام المصرفي يتخلى عن المتقاعدين، ويمنحهم الحد الأدنى ويترك الشباب دون موارد" وأنه كان يعتقد دائما أنه إضافة إلى حماية المدخرين، فمهمة البنك أيضا هي مساعدة المحتاجين .
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