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استثمار
مجموعة شركات مدكور توقع عقود تسهيلات إئتمانية بمليار و50مليون جنيه
الإثنين 08 أكتوبر 2018 04:43 م
مجموعة مدكور
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مجموعة مدكور
قامت شركة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة إحدى شركات مجموعة مدكور بتوقيع عقود تسهيلات إئتمانية بقيمة مليار و خمسون مليون جنيه مصرى, من خلال توقيع عقد تسهيلات ائتمانية مع البنك العربى الإفريقى الدولى بقيمة سبعمائة و خمسون مليون جنيه مصرى ,و مع بنك مصر بقيمة ثلاثمائة مليون جنيه مصرى.
وصرح عبد الرحيم محمد أحمد رئيس القطاع المالى بالمجموعة أن حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك المصرية و هى الأهلى المصرى و مصر و العربى الإفريقى الدولى و عوده و الإسكندرية و أبو ظبى الأول و SAIB تصل إلى 2 مليار جنيه مصرى ,مما يعكس ثقة القطاع المصرفى فى المركز المالى للمجموعة .
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