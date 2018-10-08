مجموعة شركات مدكور توقع عقود تسهيلات إئتمانية بمليار و50مليون جنيه

مجموعة مدكور



قامت شركة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة إحدى شركات مجموعة مدكور بتوقيع عقود تسهيلات إئتمانية بقيمة مليار و خمسون مليون جنيه مصرى, من خلال توقيع عقد تسهيلات ائتمانية مع البنك العربى الإفريقى الدولى بقيمة سبعمائة و خمسون مليون جنيه مصرى ,و مع بنك مصر بقيمة ثلاثمائة مليون جنيه مصرى.



وصرح عبد الرحيم محمد أحمد رئيس القطاع المالى بالمجموعة أن حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك المصرية و هى الأهلى المصرى و مصر و العربى الإفريقى الدولى و عوده و الإسكندرية و أبو ظبى الأول و SAIB تصل إلى 2 مليار جنيه مصرى ,مما يعكس ثقة القطاع المصرفى فى المركز المالى للمجموعة .





