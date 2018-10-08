وزيرة البيئة: مصر من أهم الدول التي ستتأثر بتغير المناخ

دمج الشباب والأطفال ضرورة للتصدي للتغيرات





أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في كلمتها أمام المشاركين بالمؤتمر العالمي لصندوق المناخ الأخضر، الذي تستضيفه كوريا الجنوبية، علي ضرورة دمج الشباب والأطفال لبناء جيل واع وقادر على التصدي لآثار التغيرات المناخية.





وأضافت أن مصر ضمن أهم الدول التي ستتأثر بتغير المناخ ومن الضروري النظر في رفع عدد مشروعات التكيف ليس لمصر فقط بل للدول النامية ككل، وهناك واجب هام يجب ان يقوم به الصندوق في ذلك.





وأشارت فؤاد إلى أن التحول الحقيقي يتطلب تغيير الفكر إلى الإستثمار في البيئة وإشراك الشباب والأطفال لبناء جيل واعي وقادر للتصدي لتغير المناخ في مختلف الأماكن وعلى المستوي المحلي، مشيرة إلى أن أهمية ذلك تكمن في إستخدام عادل للموارد الطبيعية والتي من الضروري النظر إليها بطريقة شمولية تربط تغير المناخ لإستدامة إستخدام الموارد وقدرة إستخدام الأراضي وكفاءة إستخدام المياه في موضوع مثل الأمن الغذائي.

وقالت وزيرة البيئة إن مصر وضعت في أولويات عمل المرحلة القادمة عدة قطاعات هي الصحة، التعليم والنقل وكلها ذات صلة بتغير المناخ وتستطيع الشراكة مع سكرتارية الصندوق بدعم تلك القطاعات من أجل تحسين نوعية حياة المواطن وبناء انسان مصري قادر علي التصدي لأثار تغير المناخ.





وقد أفتتح أعمال المؤتمر الذي انطلق اليوم بالعاصمة الكورية رئيس صندوق المناخ الأخضر بحضور نحو 40 وزير ممثلين عن الدول الأعضاء بالصندوق.