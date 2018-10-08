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بنـــوك
عطاء الاثنين 8-10-2018| 0.1 نقطة تفصل عائد أذون الخزانة عن مستوى 20 بالمئة
الإثنين 08 أكتوبر 2018 04:39 م
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أصول أسهم
محمد سالم
أقل من 0.1 نقطة مئوية فصلت عوائد أذون الخزانة عن مستوى 20% ، فى عطاءات الدين أجل 3 و 9 شهور التى طرحها البنك المركزى المصرى نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الاثنين .
وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.747% من 19.711% فى العطاء السابق ، بينما ارتفع على الأذون لأجل 266 يوما إلى 19.928% من 19.84% فى العطاء السابق
وباعت وزارة المالية أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 9.5 مليار جنيها ، كما باعت أذونا لأجل 266 يوما بقيمة 8.5 مليار جنيه .
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي.
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يوليو. ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.
يشار الى أن البنك المركزى المصرى قرر الخميس قبل الماضى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه عند مستوياتها الحالية البالغة 16.75% للإيداع و 17.75% للإقراض
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