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وزارة المالية تبيع سندات بقيمة 1.25 مليار جنيه .. والعائد يرتفع
الإثنين 08 أكتوبر 2018 04:37 م
وزارة المالية المصرية 2
أخر الأخبار
وزارة المالية المصرية 2
محمد سالم
وافقت وزارة المالية ، اليوم الإثنين ، على بيع سندات خزانة لأجل 5 و 10 سنوات كانت قد أعلنت عن طرحها فى وقت سابق بقيمة 1.25 مليار جنيه.
صعد متوسط العائد على السندات لأجل 5 سنوات الى 18.418% من 18.261% فى الطرح الأخير ، كما ارتفع متوسط الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات الى 18.374% من 18.287% فى آخر طرح من تلك الفئة.
كانت وزارة المالية قد ألغت 4 عطاءات من السندات على مدار الشهر الماضى بسبب طلب عوائد تراها ”خارج الحدود المنطقية“ وأنها " ”لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني... وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة“. حسب نص بيان صادر عنها قبل أسابيع.
وباعت الوزارة سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه ، بينما بلغ اقتراضها من سندات 10 سنوات قيمة 500 مليون جنيه
وتستهدف وزارة المالية الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 بالمئة مقارنة مع 18.5 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.
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