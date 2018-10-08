وزارة المالية تبيع سندات بقيمة 1.25 مليار جنيه .. والعائد يرتفع





محمد سالموافقت وزارة المالية ، اليوم الإثنين ، على بيع سندات خزانة لأجل 5 و 10 سنوات كانت قد أعلنت عن طرحها فى وقت سابق بقيمة 1.25 مليار جنيه.صعد متوسط العائد على السندات لأجل 5 سنوات الى 18.418% من 18.261% فى الطرح الأخير ، كما ارتفع متوسط الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات الى 18.374% من 18.287% فى آخر طرح من تلك الفئة.كانت وزارة المالية قد ألغت 4 عطاءات من السندات على مدار الشهر الماضى بسبب طلب عوائد تراها ”خارج الحدود المنطقية“ وأنها " ”لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني... وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة“. حسب نص بيان صادر عنها قبل أسابيع.وباعت الوزارة سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه ، بينما بلغ اقتراضها من سندات 10 سنوات قيمة 500 مليون جنيهوتستهدف وزارة المالية الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 بالمئة مقارنة مع 18.5 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.