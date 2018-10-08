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بنـــوك
البنك المركزي يُصدر تعليمات جديدة بشأن إدارة مخاطر أسعار العائد
الإثنين 08 أكتوبر 2018 04:46 م
البنك المركزى 2
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البنك المركزى 2
سيد بدر
أصدر البنك المركزي اليوم الاثنين تعليمات رقابية جديدة بشأن إدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة وفقًا لمقررات بازل، على أن يتم البدء في التطبيق وموافاة قطاع الرقابة والإشراف بتقرير بشكل ربع سنوي وفقًا للمركز في نهاية سبتمبر الماضي.
وتعرف مخاطر أسعار العائد بصفة عامة بأنها المخاطر التي تنشأ عن التحركات غير المواتية في أسعار العائد السائدة في السوق خلال فترة زمنية معينة، والتي قد تؤثر سلبًا على ربحية البنك و/أو القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية لديه وبالتالي مركز المالي.
وتنقسم مخاطر أسعار العائد إلى نوعين أساسيين، أولهما مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة والتي تنتج عن الأنشطة الرئيسية للبنك التي لا تتم بغرض المتاجرة، ومخاطر أسعار العائد بمحفظة المتاجرة والتي تنتج عن اتخاذ مراكز بغرض المتاجرة في الأسواق المالية.
وأوضح المركزي أن التعليمات الجديدة بشأن إدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة يأتي في إطار تطبيق الدعامة الثانية لمقررات بازل 2.
التعليمات كاملة
تعليمات بتاريخ 4 أكتوبر 2018 بشأن إدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز لغير أغراض المتاجرة.pdf
البنك المركزى المصرى
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