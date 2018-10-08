البورصة تشطب عضوية اتش ايه لتداول الأوراق المالية

البورصة المصرية 5

رجب عزالدين



قررت إدارة البورصة المصرية اليوم الإثنين شطب قيد شركة اتش اية لتداول الاوراق المالية من سجل العضوية بها .



وقالت البورصة فى بيان إن هذا الشطب جاء بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (124) لسنة 2018 الصادر بإلغاء ترخيص الشركة.



وقررت الهيئة العام للرقابة المالية فى 30 يوليو 2018 إلغاء ترخيص شركة إتش ايه لتداول الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.



وقالت الهيئة إن الشركة أعلنت بقرار إلغاء الترخيص بالطريق القانوني بتاريخ 3 سبتمبر الماضى ،ولم تتقدم بتظلم خلال الفترة المنصوص عليها للطع