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استثمار
القباج: استبعاد 25% من غير مستحقي معاشات الضمان الإجتماعي
الإثنين 08 أكتوبر 2018 04:53 م
نفين القباج مستشار أول وزيرة التضامن
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نفين القباج مستشار أول وزيرة التضامن
المال ـ خاص:
أعلنت نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، عن إتاحة المساعدات الضمانية بمكاتب البريد اعتبارا من اليوم الاثنين، بعد أن تم تجميدها خلال الأيام الماضية في اطار عمليات التنقية والتحقق من مدى استحقاق المستفيدين من هذه المساعدات، لافتة إلى أنه يتوجب على أصحاب المساعدات الضمانية التوجه إلى مكاتب البريد لصرف مستحقاتهم.
وكشفت القباج عن وقف المساعدات التي كان يحصل عليها غير المستحقين.
وقالت إن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة وإعادة تسجيل 1,600,000 من أسر الضمان الاجتماعي وتشمل "أسر فقيرة، أسر مسجونين، نساء مُعيلات، وذوي إعاقة ومسنين"، وذلك استعداداً لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها، ودارسة أوضاعها حالتها الاقتصادية والاجتماعية ومدى التغيرات التي طرأت عليها.
وأوضحت أن نسبة من تم استبعادهم بعد عمليات التنقية في المحافظات التي يتم العمل على تنقية المستفيدين بها بلغ حوالى 25% من إجمالي المستفيدين، وكانت أبرز أسباب الاستبعاد وفاة الشخص المستحق أو زواج المطلقة التي تحصل على معاش مطلقات، أو التحاق فئات عاطلة بفرصة عمل يتكسب منها بشكل منتظم، أو سفر للعمل بالخارج أو ظهور ممتلكات للأسرة مثل سيارات أو حيازات أو مشروعات ادت الى تحسن الوضع الاقتصادي للأسر المستفيدة من المساعدات لأكثر من 10 سنوات.
وأشارت نائب وزير التضامن إلى أن من تم استبعادهم تحققت الوزارة من عدم استحقاقهم بعدة طرق اهمها قواعد البيانات المميكنة التي تم بناءها على مدار السنوات الثلاث الماضية بالشراكة مع هيئة الرقابة الادارية وعدد من الوزارات إلى جانب التحقق الميداني من خلال استيفاء استمارة بحث أسري جديدة بناءً على الزيارة التي يجريها الباحث في منزل الأسرة والاستعلام المجتمعي من خلال لجان المساءلة المجتمعية التي تضم فئات عاملة بالحكومة وفئات مُمثلة عن المجتمع المدني وقيادات دينية وأخرى شعبية مع تمثيل جيد من النساء والشباب في المجتمع، والبحث الميداني الذى تم عن طريق أخذ عينة من الأسر المستفيدة .
وفيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم استبعادهم فلابد لهم من استخراج شهادة قوميسيون طبي مُميكن، من خلال اللجان الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، لضمان الشفافية وعدم السماح بحصول أشخاص من غير ذوى الاعاقة على امتيازات وحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة دون وجه حق.
يشار إلى أن الوزارة قد أتاحت آليات للتظلم من تجميد المساعدات الضمانية عبر تلقي التظلمات لجميع من تم وقفهم ويرون في أنفسهم الاستحقاق (بالتواصل علي الخط الساخن 16528 أو علي البريد الاليكتروني
[email protected]
أو علي البوابة الاليكترونية www.shakwa.eg
وزارة التضامن الاجتماعي
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