نتنياهو يهدد بضربة عسكرية ضد غزة





عادل عبد الجوادهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو" من شن حملة عسكرية موسعة علي قطاع غزة في حال إذا لم يستحسن الوضع هناك.ونقلت القناة الثانية الإسرائيلية عن نتنياهو قوله لأعضاء مجلس وزراءه " أنه في حال لم يتحسن الوضع في غزة ربما هناك حاجة لعملية عسكرية".وذكرت القناة الاسرائيلية أن تصريحات نتنياهو جاءت في ظل معارضة رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، لتهدئة الأوضاع في الجنوب من خلال منح تسهيلات لقطاع غزة وحماس.كما وردت تقارير في نهاية الأسبوع الماضي، جاء فيها أن هناك جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن أبو مازن سيتعرض لمواجهات في الأيام القريبة، وذلك من جهة حماس في القطاع، وإسرائيل، في ظل غضبه من الخطوة التي اتخذها مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، ملادينوف، الذي نسق نقل الأموال القطرية إلى حماس دون علم أبو مازن.