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ثقافة وفنون
رئيس جامعة القاهرة يمنح شهادات التخرج في اللغة العربية لطالبات ايطاليات
الإثنين 08 أكتوبر 2018 04:14 م
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
المال خاص
وزع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، شهادات تخرج دفعة جديدة من الدارسين الأجانب بمركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية من الطالبات الايطاليات الذين أتموا بنجاح دورة تعلم اللغة العربية بالمركز، وذلك بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، وبحضور الدكتور فهري محمود شاكر مدير المركز.
ودار لقاء بين رئيس جامعة القاهرة والطالبات الايطاليات، أكد خلاله أن جامعة القاهرة تنفتح علي جامعات العالم، في ظل سعي الجامعة لإنشاء الجامعة الدولية القائمة علي البرامج المشتركة والدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات العالمية الأجنبية.
وأبدت الطالبات الايطاليات سعادتهن لدراسة اللغة العربية التي سوف تتيح لهم الاطلاع علي المزيد من الحضارة المصرية والتاريخ المصري القديم.
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