EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
لأول مرة.. تقرير جديد للرقابة المالية بلا ترتيب لشركات التأجير التمويلى
الإثنين 08 أكتوبر 2018 04:39 م
الرقابة المالية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
بعد موافقة البرلمان.. شركات التأجير التمويلى تتحفظ على إلغاء الإعفاء الضريبى للمستأجر
5 شركات تستحوذ على 74% من نشاط التأجير التمويلى خلال شهرين
5 شركات تتربع على عرش التأجير التمويلى خلال 2017
شركات التأجير التمويلى تبرم عقودًا بقيمة 24.1 مليار جنيه خلال 11 شهرًا
5 شركات تقتنص 56.9% من عقود التأجير التمويلى
3 شركات تستحوذ على 50% من نشاط التأجير التمويلى
3 شركات تستحوذ على 50% من نشاط التأجير التمويلى خلال شهرين
الرقابة المالية
أحمد الدسوقى -
فى سابقة تحدث لأول مرة، اختفى ترتيب الحصص السوقية لشركات التأجير التمويلى العاملة بالسوق من التقرير الربع سنوى التى تصدره الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشمل آخر تقرير للهيئة خلال الربع الثانى من العام الحالى 2018 ، على حجم العقود التى ابرامها خلال الربع والتى بلغت قيمتها 8.5 مليار جنيه ، وعدد عقود بلغت 461 عقداً ولكن لم يذكر ترتيب الشركات او حصصها فى السوق خلال تلك الربع على غير العادة.
وصنفت الهيئة فى التقرير عقود التأجير التمويلى وفقا للنشاط ، حيث استحوذت العقارات والاراضى على 72.7% ، تليها الالات والمعدات بنسبة 8% ، وخطوط الانتاج بنسبة 4.7% ،وسيارت النقل على 4.1% .
كانت الهيئة ذكرت فى تقرير الربع الاول من العام الحالى ،حصص وترتيب الشركات حيث تصدرت شركة "كوربليس للتأجير التمويلى " النشاط بعدما ابرمت عقود بقيمة 1.4 مليار جنيه لتستحوذ على حصة سوقية بلغت 18.8% ، تليها شركة "انكوليس" بحجم عقود بلغت 750 مليون جنيه وبحصة سوقية 9.9% .
فى حين جاءت "بى ام " فى المركز الثالث بعقود قيمتها 707 مليون جنيه وبحصة 9.3% ، بينما كانت التعمير فى المركز الرابع بحصة 7.9% وبقيمو عقود 600 مليون جنيه ، واحتلت تكنوليس المرتبة الخامسة برصيد عقود 7.8% وبعقود قدرت بـ 595 مليون جنيه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا