لأول مرة.. تقرير جديد للرقابة المالية بلا ترتيب لشركات التأجير التمويلى

الرقابة المالية

أحمد الدسوقى -



فى سابقة تحدث لأول مرة، اختفى ترتيب الحصص السوقية لشركات التأجير التمويلى العاملة بالسوق من التقرير الربع سنوى التى تصدره الهيئة العامة للرقابة المالية.



وشمل آخر تقرير للهيئة خلال الربع الثانى من العام الحالى 2018 ، على حجم العقود التى ابرامها خلال الربع والتى بلغت قيمتها 8.5 مليار جنيه ، وعدد عقود بلغت 461 عقداً ولكن لم يذكر ترتيب الشركات او حصصها فى السوق خلال تلك الربع على غير العادة.



وصنفت الهيئة فى التقرير عقود التأجير التمويلى وفقا للنشاط ، حيث استحوذت العقارات والاراضى على 72.7% ، تليها الالات والمعدات بنسبة 8% ، وخطوط الانتاج بنسبة 4.7% ،وسيارت النقل على 4.1% .



كانت الهيئة ذكرت فى تقرير الربع الاول من العام الحالى ،حصص وترتيب الشركات حيث تصدرت شركة "كوربليس للتأجير التمويلى " النشاط بعدما ابرمت عقود بقيمة 1.4 مليار جنيه لتستحوذ على حصة سوقية بلغت 18.8% ، تليها شركة "انكوليس" بحجم عقود بلغت 750 مليون جنيه وبحصة سوقية 9.9% .



فى حين جاءت "بى ام " فى المركز الثالث بعقود قيمتها 707 مليون جنيه وبحصة 9.3% ، بينما كانت التعمير فى المركز الرابع بحصة 7.9% وبقيمو عقود 600 مليون جنيه ، واحتلت تكنوليس المرتبة الخامسة برصيد عقود 7.8% وبعقود قدرت بـ 595 مليون جنيه.



