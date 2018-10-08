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رياضة
من يتحمل إصابات مستشفى الأهلى .. الجهاز الطبى أم مدربى الأحمال؟
الإثنين 08 أكتوبر 2018 04:02 م
إصابات الأهلى صداع فى رأس الجهاز الفنى
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إصابات الأهلى صداع فى رأس الجهاز الفنى
على المصرى:
زاد أحمد فتحى الظهير الأيمن لفريق الكرة بالنادى الأهلى، من أوجاع فريقه، بعد الإصابة التى تعرض لها مساء أمس الأحد، خلال مواجهة الاتحاد السكندرى، فى الجولة العاشرة من الدورى المصرى الممتاز، والتى خسرها أبناء القلعة الحمراء، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب السلام وأمام أعين جماهيره.
وارتفع عدد المصابين بمستشفى الأهلى، إلى 14 لاعبا، وتتضمن القائمة محمد الشناوى حارس المرمى، وثلاثى الدفاع محمد نجيب وسعد سمير ورامى ربيعة، وحسام عاشور وعمرو السولية ثنائى الإرتكاز، وعلى معلول الظهير الأيسر، وثلاثى الهجوم مروان محسن وصلاح محسن والمغربى وليد أزارو، والنيجيرى جونيور أجايي وميدو جابر صانعى الألعاب، بالإضافة لفتحى وباسم على ثنائى الظهير الأيمن.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل زاد مؤمن سليمان، صانع الألعاب، الأمر سوءا، بعدما أصيب بخلع فى الكتف خلال لقاء الأمس، وتحامل على نفسه وأكمل المباراة حتى النهاية، ونفس الأمر ينطبق على مروان محسن، الذى أشتكى من آلام قوية في "عضلة السمانة"، خلال مباراة الأمس أيضا.
وخرج أحمد فتحى فى الشوط الأول من لقاء أمس، بعدما تعرض لإصابة بكدمة في الساق، ولم يستكمل المباراة، وسيخضع لاختبار طبي، على هامش مران اليوم، لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية، وفرص مشاركته في مباراة الترسانة بكأس مصر.
ويعيش الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حالة من الحيرة، ويبحث المدرب ومعاونيه عن أسباب الأصابات الكثيرة التى تضرب الفريق، وتستمر طويلا، مثل أصابة أجايي التى تعرض لها خلال لقاء تاونشيب البوتسواني، منذ عدة اشهر، وتم رفع اسمه من قائمة الفريق لطول فترة العلاج.
وينطبق الحال على ربيعة، الذى تعافى مؤخرا من إصابته الأخيرة والطويلة، والتى أمتدت لقرابة العام، بقطع في العضلة الضامة، ويؤدي حاليًا برنامجا تأهيليا، وبدأ المشاركة في التدريبات تدريجيا؛ بدون أي التحام، للوقوف على مدى استجابته للمرحلة الأخيرة من التأهيل، وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية بشكل كامل، ثم المشاركة بعدها في المباريات.
وتتجه أصابع الأتهام للثنائى مخططى الأحمال، الهولندى مايكل ليندمان، ومساعده حسين عبدالدايم، بعد الإصابات التى تضرب الفريق مؤخرا، وتحديدا العضيلة، فى وقت يحتاج الأهلى لكل لاعب، خاصة وأنه على بعد 90 دقيقة فقط، من الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ودور الـ 16 لكأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بالإضافة للمسابقتين المحليتين "الدورى وكأس مصر".
ودفع الفريق ثمن ضغط المباريات محليا وقاريا وعربيا، ويشهد الأهلى تراجع بدنى كبير فى الأداء في الشوط الثاني خلال المباريات الأخيرة، ويبحث المدير الفني الفرنسي للأهلي، عن لغز تلك الإصابات، في ظل تعديل مواعيد البطولة الأفريقية هذا الموسم، وتفرض التساؤلات نفسها حول المتسبب فى إصابات مستشفى الأهلى.
رياضة
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