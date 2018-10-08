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بورصة وشركات
هبوط جماعى حاد لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الإثنين
الإثنين 08 أكتوبر 2018 03:52 م
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رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط جماعى حاد لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 3.55 % عند مستوى 13604 نقطة.
بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.24% عند مستوى 690نقطة.
كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.87 % عند مستوى 1735 نقطة، وهبط المؤشر الخمسينى بنسبة 4.17 % عند مستوى 2018 نقطة، بينما هبط العشرينى بنسبة 4.57% عند مستوى 12976نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 709 مليون جنيه تقريبا.
واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 40.7 مليون جنيه و6.9 مليون جنيه و14.5 مليون جنيه على التوالى.
بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 6 مليون جنيه و3.6 مليون جنيه و52.4 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 11 سهما من إجمالى 178سهما متداولا، بينما هبط 138سهما وبقى 29 دون تغير.
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