إحصاء | عقود الزواج في مصر تتراجع لأدنى مستوى منذ 2008

المال – خاص:أشار تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتراجع معدل الزواج في مصر العام الماضي، لادنى معدل منذ 2008، ليسجل 9,6% لكل ألف من السكان، فيما استقر معدل الطلاق عند 2,1% للعام الثاني على التوالي.ورصد التقرير تسجيل 912 ألف عقد زواج في 2017 ، هبوطا من 939 ألف عقد العام السابق، وكذلك تسجيل 198 ألف حالة طلاق، ارتفاعا من 192 ألف.وحسب التقرير الذي يرصد عقود الزواج والطلاق منذ عام 1985، شهد العام 2001 أدنى معدل لعقود الزواج، بنسبة 7% فقط لكل ألف من السكان، عن طريق 458 ألف حالة زواج، كما شهد العام 1992 أقل حالات طلاق بواقع 62 ألف حالة بنسبة 1,1%.ورصد التقرير نسب الطلاق والزواج على مستوى كل محافظة بمختلف انحاء الجمهورية، خلال الفترة من 2014 حتى 2017 ، وتصدرت محافظات القاهرة والاسكندرية وبورسعيد، والجيزة ، أعلى معدلات للطلاق على مستوى الجمهورية، العام الماضي، بنسب تراوحت بين 2,8% إلى 4%، فيما شهدت محافظات أسيوط والمنيا أقل معدلات طلاق بنسب لم تتجاوز 1%.كما تصدرت محافظات قنا القاهرة، الاسكندرية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، الغربية، البحيرة، بني سويف، الفيوم، اسيوط، سوهاج، معدل الزواج على مستوى الجمهورية العام الماضي، بمعدلات تراوحت بين 9% إلى 13,8%، فيما شهدت محافظة البحر الاحمر ادنى معدل للزواج بواقع 5,8%.