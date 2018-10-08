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نقل وملاحة
7.1 مليار جنيه تراجع فى عائدات قناة السويس خلال 11 شهرا
الإثنين 08 أكتوبر 2018 03:26 م
قناة السويس
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قناة السويس
كتبت مها أبوودن
انخفضت عوائد قناة السويس خلال ال 11 شهرا الاولى من العام المالى السابق 2017/2018 ، بنحو 7.1 مليار جنيه ، بحسب اخر تقرير اصدرته وزارة المالية لقياس مؤشرات الاداء المالى.
وقال التقرير أن حصيلة عوائد الملكية من قناة السويس إنخفضت بنسبة 26.9% خلال الفترة يوليو مايو من العام المالى 2017/2018 ، لتسجل نحو 19.2 مليار جنيه مقابل 26.3 مليار جنيه ، خلال نفس الفترة من العام المالى 2016/2017 .
برر التقرير انخفاض عوائد قناة السويس بتأثر نشاط القناة بالاقتصاد العالمى .
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