7.1 مليار جنيه تراجع فى عائدات قناة السويس خلال 11 شهرا

قناة السويس

كتبت مها أبوودن



انخفضت عوائد قناة السويس خلال ال 11 شهرا الاولى من العام المالى السابق 2017/2018 ، بنحو 7.1 مليار جنيه ، بحسب اخر تقرير اصدرته وزارة المالية لقياس مؤشرات الاداء المالى.



وقال التقرير أن حصيلة عوائد الملكية من قناة السويس إنخفضت بنسبة 26.9% خلال الفترة يوليو مايو من العام المالى 2017/2018 ، لتسجل نحو 19.2 مليار جنيه مقابل 26.3 مليار جنيه ، خلال نفس الفترة من العام المالى 2016/2017 .



برر التقرير انخفاض عوائد قناة السويس بتأثر نشاط القناة بالاقتصاد العالمى .