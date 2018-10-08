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عمرو أديب عن الحديث حول هشام عشماوى: عايزين نبوظ أي فرحة
الإثنين 08 أكتوبر 2018 03:23 م
عمرو أديب
أخر الأخبار
عمرو أديب
أحمد صبرى
قال الإعلامى عمرو أديب إنه بعد القبض على هشام عشماوى يجب أن نفكر فى كيفية استعادته حيا، والتفكير فى المعلومات التى يمتلكها، بدلا من "الخناق" على حد تعبيره.
وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "بدل منتوا قاعدين تتخانقوا وتفطسوا في موضوع القبض على عشماوي فكروا في المعلومات اللي حناخدها منه فكروا حنستلموا إزاي من الجانب الليبى فكروا في الشهدا اللي حناخد حقهم فكروا في الناس اللي اشتغلت في صمت علشان نجيب المجرم ده حى . هو احنا إيه اللى جرالنا علطول عايزين نبوظ أي فرحة".
وكان الجيش الليبي قد أعلن القبض على هشام عشماوى، ضابط الصاعقة المصرى السابق، فى درنه، والذى انضم لتنظيم داعش الإرهابي.
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