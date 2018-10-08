إقامة محطة معالجة غرب بورسعيد بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميا

اللواءعادل الغضبان، محافظ بورسعيد



أمانى العزازي



أعلن اللواءعادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه يتم حاليا إعداد تخطيط عمراني متكامل لمنطقة الغرب وتقوم المحافظة حاليا بإعداد الدراسات الخاصة باحتياجات المنطقة من شبكات الصرف الصحي والصناعي.



وقال المحافظ إن المنطقة أصبحت عالمية وتعد من أكبر مناطق الغاز الطبيعي وستضم مجمعا سكنيا متحضرا، ولن يسمح إطلاقا بتجاوز الاشتراطات البيئية.



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ ومسئولي الشركة المنفذة لمحطة معالجة المياه المصاحبة للغاز في منطقة الغرب والتي ستقام علي مساحة ١٠ آلاف م٢ وستعمل بطاقة مبدئية ٢٠٠٠ م٣ يوميا تصل إلى ١٠٠٠٠ م٣ يوميا.



وأشار المحافظ إلى الجهد الذي تبذله القوات المسلحة والثروة السمكية للتخلص من التلوث، خاصة أن هناك ١٢ مليون م٣ من مياه الصرف الصحي للقاهرة الكبري تصب يوميا في بحيرة المنزلة.



ومن جهته، قال المهندس خالد فاروق، رئيس الشركة المنفذة للمحطة، إنه تمت الاستعانة بإحدي الشركات الإيطالية المتقدمة، ولديها خبرات متقدمة في معالجة المياه والتي تعتمد علي الفصل الطبيعي والكيميائي والبيولوجي وكلها متوافقة مع الاشتراطات البيئية.