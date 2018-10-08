بعد 10 جولات من الدورى.. الجونة البارز الوحيد من الصاعدين

الاستقرار الفنى العوامل الأساسى فى الاختلاف بين الثلاثى





على المصرى:بعد مرور 10 جولات من الدورى المصرى الممتاز، يعد فريق الكرة بنادى الجونة، الأبرز بين الثلاثى الصاعد حديثا للأيجيبشن ليج، فى ظل المعاناة التى يعيشها فريقا النجوم أف سى وحرس الحدود، منذ بداية المسابقة وحتى انقضاء ما يقرب من ثلث البطولة.ويعيش الفريق الساحلى، حالة من الاستقرار الفنى الكبيرة، خاصة أنه مديره الفنى هشام زكريا، صعد مع الفريق من دورى الدرجة الثانية، وتمسكت إدارة النادى بوجوده فى الممتاز، وقامت بتدعيم الصفوف بعدد كبير من أصحاب الخبرة من الدورى المصرى، أبرزهم المخضرم أحمد عيد عبدالملك.كما يتولى نادر شوقي، مهمة المشرف العام على الكرة بنادي الجونة، والذى نجح فى إبرام عدد من الصفقات الكبيرة، أبرزهم النيجيرى شيزوم شيكاتارا، لاعب الوداد البيضاوي المغربي السابق، والذى كان هدفا سابقا لتدعيم خط الهجوم بنادى الزمالك، وقتما كان أحمد حسام "ميدو"، يتولى الإدارة الفنية للقلعة البيضاء.وانعكس ذلك على مستوى الفريق فى الدورى، فبعد مرور 10 جولات، يحتل الفريق المركز السابع برصيد 13 نقطة، متفوقا على أندية كبرى، منها الشعبية الأهلى وله 4 مؤجلات، والمصرى وله 3 مؤجلات، والإسماعيلى، وأندية شركات كإنبى وبتروجيت والمقاولون العرب، وأندية خاصة مثل وادى دجلة.وخاض الجونة تسعة لقاءات فى الدورى، حقق خلالها الفوز فى ثلاثة مباريات، وتعادل أربعة، وخسر مواجهتين، وسجل لاعبوه 11 هدفا، وتلقت شباكه 9، ويملك 13 نقطة، يحتل بهم المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة.وحطم لاعبه المخضرم أحمد عيد عبد الملك، رقما قياسيا مسجلا لمحمود الخطيب، نجم الأهلى السابق ورئيس القلعة الحمراء الحالى، بعدما سجل فى شباك بتروجيت، ليكون قد سجل فى 17 موسم متتالى بالدورى المصري، متفوقا على الخطيب الذى سجل فى 16 موسم متتالى.بدأت أهداف عيد عبد الملك، منذ موسم 2002-2003 حتى الموسم الحالي 2018-2019، مع ستة أندية مختلفة هي أسوان "موسمين"، وحرس الحدود "8 مواسم"، والزمالك "3 مواسم"، وطلائع الجيش "موسمين"، والمصري "موسم واحد"، قبل الانتقال هذا الموسم للجونة، واقترب من دخول نادى المائة، حيث وصل لهدفه الـ82.فى المقابل، يعيش النجوم، حالة من عدم الاستقرا على صعيد الجهاز الفنى، فتعاقب على تدريب الفريق حتى الآن، 4 مدربين، فقد بدأ ضياء السيد فترة الإعداد مع الفريق، ولكنه رحل قبل بداية الموسم بأقل من أسبوع، ثم تولى مساعده علاء حسب الله، المهمة مؤقتا، قبل أن يتعاقد محمد الطويلة رئيس النادى، مع الإسباني أنطونيو كالديرون، الذى رحل فى أقل من شهرين، ليتولى حسب الله المهمة مؤقتا مرة أخرى، قبل أن يتم التعاقد مع أحمد سامى، المستمر حتى الآن فى قيادة الفريق.وانعكس التخبط الفنى والإدارى على مستوى الفريق فى الدورى، حيث يحتل النجوم المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 9 نقاط من 10 لقاءات، وتفصله نقطتين ومركز واحد فقط عن المركز السادس عشر، والذى يهبط بصاحبه لدورى المظاليم.ولم يحقق الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة، سوى انتصارين، أحدهما مدوى، على نادى الزمالك، بهدف لمهاجمه المخضرم صلاح أمين، الذى دخل التاريخ بهذا الهدف، الذى كان الانتصار الأول فى تاريخ النادى بالدورى الممتاز، علما بأن صاحب الـ 37 عاما، دائما ما يهز شباك القلعة البيضاء، مع كل الفرق التى لعب لها، حيث تمكن من تسجيل 6 أهداف، فى مرمى أبناء ميت عقبة، حصد بهم 10 نقاط أمام الزمالك مع الأندية التى دافع عن ألوان قميصها.ويسير حرس الحدود، على خطى النجوم، على مستوى النتائج، وليس على مستوى التاريخ، حيث يملك الفريق العسكرى، صولات وجولات وتاريخ مشرف فى الكرة المصرية، منذ صعوده للدورى الممتاز عام 2002، محققا لقبين لكأس مصر وآخر للسوبر المصرى.وحقق الحدود فوزا واحدا من 10 مباريات، وتعادل فى 4 مواجهات، وخسر 5 لقاءاءت، ويقبع فى مؤخرة جدول الدورى، برصيد 7 نقاط، وقامت إدارة النادى، بإنهاء التعاقد مع عماد سليمان بالتراضى لسوء النتائج، ولجأت لطارق العشرى، على أمل إعادة أمجاده مع الفريق العسكرى، حيث قاده لتحقيق 3 ألقاب، وكان بعبعا لأندية القمة.