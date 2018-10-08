أجيرى يسير على خطى كوبر

أجيري وكوبر



على المصرى



يسير المكسيكى خافيير أجييرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على خطى سلفه الأرجنتينى هيكتور كوبر، مدرب الفراعنة السابق، والحالى لمنتخب أوزبكستان، فيما يتعلق بعدم ضم لاعبين متألقين فى الدورى المصرى الممتاز، وضم أخريين، بعيدين عن مستواهم أو من أصدقاء دكة الاحتياطى، سواء فى المسابقة المحلية، أو للمحترفين فى الدوريات الأوربية والعربية.



وأاختار المدير الفنى المكسيكى، قائمة تضم 27 لاعبا، استعدادا للقاء سوازيلاند ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية "الكاميرون 2019"، والتى ستقاما يومى 12و 16 أكتوبر الحالي.



وأستقر أجيرى على 15 محليا و12 محترفا، هم محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني من الأهلي، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" وطارق حامد من الزمالك، وباهر المحمدي ومحمد صادق من الإسماعيلي، وعلي جبر ومحمد حمدي من بيراميدز، ومحمد أبو جبل من سموحة، ومحمد محمود من وادي دجلة، وأحمد علي من المقاولون.



وأعلن الجهاز الفنى للفراعنة، ضم 12 محترفا في الخارج، هم محمد عواد وأحمد حجازي وعمرو طارق وأحمد المحمدي وعلي غزال وسام مرسي ومحمد النني وعمرو وردة ومحمد صلاح وحسين الشحات ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حسن "كوكا".



فيما خلت القائمة من أسماء ظن البعض أنها ستنضم لقائمة الفراعنة، مثل وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى، والذى يمر بمرحلة توهج كبيرة، وعامر عامر حارس الإنتاج الحربى، ومحمود علاء ويوسف أوباما لاعبا الزمالك، أصحاب المستوى الثابت مع القلعة البيضاء، منذ الموسم الماضى، خاصة وأن علاء يحتل صدارة جدول ترتيب الدورى، رغم أنه يشغل مركز قلب الدفاع.



وتضم قائمة المغضوب عليهم، محمد مجدى "قفشة" صانع ألعاب بيراميدز، الذى يقود فريقه لمزاحمة الكبار فى الدورى المصرى الممتاز، خاصة وأن فريقه هو الوحيد حتى الآن الذى لم يتلقى أى خسارة فى الأيجيبشن ليج، بعد مرور 10 جولات من إنطلاقة المسابقة، وخوض بيراميدز لثمانى مباريات، وتتبقى له مبارتين مؤجلتين.



وعلل هانى رمزى المدرب المساعد فى جهاز المنتخب، عدم ضم سليمان وعلاء، بأن المنتخب لا يحتاج الثنائى، فى وجود محمد صلاح الذى يشغل نفس مركز لاعب الأهلى، وعدد كبير من المدافعين، فى قلب الدفاع الذى يشغله مدافع الزمالك.



وأطاح أجيرى بعدد كبير من اللاعبين، أصحاب التواجد الدائم فى ولاية كوبر، مثل أحمد فتحى وسعد الدين سمير لاعبا الأهلى، وعمر جابر لاعب بيراميدز، وعبدالله السعيد ومحمد عبدالشافى لاعبا أهلى جدة السعودى، ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك.

