وادى كوم امبو تحدد موعد مزاد بيع وحدات سكنية بسوهاج

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



حددت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي يوم الأربعاء 17 أكتوبر موعدا للمزاد العلنى الخاص بطرح تسع وحدات سكنية مملوكها للبيع.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن جلسة المزاد المشار إليها ستقام بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.



وأعلنت الشركة فى وقت سابق عن نيتها طرح عدد 9 شقق ضمن بند الأصول المتداولة بمنطقة أولاد طوق شرق محافظة سوهاج.



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 28 مليون جنيه خلال العام المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بنحو 9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.