EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
وادى كوم امبو تحدد موعد مزاد بيع وحدات سكنية بسوهاج
الإثنين 08 أكتوبر 2018 02:48 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أداء قطاعات البورصة المصرية منذ بداية العام
البورصة تسجل أعلى معدل هبوط يومي في عامين
البورصة المصرية
رجب عزالدين:
حددت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي يوم الأربعاء 17 أكتوبر موعدا للمزاد العلنى الخاص بطرح تسع وحدات سكنية مملوكها للبيع.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن جلسة المزاد المشار إليها ستقام بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.
وأعلنت الشركة فى وقت سابق عن نيتها طرح عدد 9 شقق ضمن بند الأصول المتداولة بمنطقة أولاد طوق شرق محافظة سوهاج.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 28 مليون جنيه خلال العام المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بنحو 9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا