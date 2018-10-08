EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
شكري يبحث نظيره الإسباني تعزيزالعلاقات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري
الإثنين 08 أكتوبر 2018 02:48 م
سامح شكري 2
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوداني ترتيبات قمة أكتوبر
وزير الخارجية: دعم الأونروا استثمار في تعزيز أمن المنطقة
وزير الخارجية يطالب بخطة مستدامة لمواجهة العجز المالي للأونروا
وزير الخارجية يحذر من زيادة الفقر بإفريقيا
وزير الخارجية يكشف تفاصيل زيارته لأديس أبابا
وزير الخارجية: العلاقات مع السودان مقدسة ولها خصوصية
متحدث: زيارة وزير الخارجية ورئيس المخابرات لاثيوبيا ليس لها علاقة بتصريحات "سد النهضة"
سامح شكري 2
سمر السيد:
عقد وزير الخارجية سامح شكري، مباحثات ثنائية مع وزير خارجية إسبانيا "جوزيب بوريل" اليوم ، لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلديّن في كافة المجالات بالإضافة إلى عددٍ من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل التوسط المنعقد حالياً في مدينة برشلونة الإسبانية.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي للخارجية، في بيان صحفي، بأن الوزير شكري أشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر وإسبانيا، مؤكداً على التطلع لاستمرار التنسيق والتعاون بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة الاتحاد الأوروبي، والحرص على الارتقاء بالتعاون فى مختلف المجالات الثنائية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري، فضلاً عن توافد مزيد من السياحة الإسبانية الي مصر التي شهدت زيادة بنسبة 56% عام 2017.
و كشف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير الإسباني حرص على الاستماع لرؤية مصر حول عددٍ من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلي رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث أشار الوزير شكري إلى أهمية المعالجة الشاملة للأزمة الليبية، وكذلك الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا