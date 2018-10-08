7.8 مليون دولار صادرات الإسماعيلية الزراعية سبتمبر الماضى

صادرات محافظة الاسماعيلية الزراعية

نادية سلام



أعلنت إحصائيات محافظة الاسماعيلية، أن اجمالى صادرات المحافظة الزراعية فى سبتمبر الماضى بلغ قيمته 7.8 مليون دولار لكميه قدرها 1502 طن وقد شملت أصناف من الفول السودانى والسمسم وفراولة مجمدة ومعجون طماطم وملوخية مجمدة وخضراوات مجمدة وعنب طازج وعصير برتقال وشرائح مانجو ولب جوافة وحناء ناعمة وشمر.



وتم تصديرها إلى دول من تركيا والاتحاد الأوروبى وكرواتيا وفلسطين ولبنان وألمانيا والأردن.