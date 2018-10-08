وزيرا خارجية مصر ومالطا يبحثان جهود القاهرة في التصدي للهجرة غير الشرعية





التقى وزير الخارجية سامح شكري صباح يوم بوزير خارجية مالطا "كارميلو أبيلا"، حيث تناول اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلديّن في كافة المجالات والتشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي للخارجية، في بيان صحفي ، بأن الوزير شكري استهل اللقاء معرباً عن اهتمامنا بإتمام الزيارة المرتقبة لوزير خارجية مالطا إلى القاهرة، لما ستمثله من فرصة لتعزيز قدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة في منطقة المتوسط، بما في ذلك الأوضاع في ليبيا، فضلاً عن قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية.وصرح بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع مالطا في كافة المجالات على ضوء الثقافة المتوسطية الواحدة التي تجمع بين البلديّن الصديقيّن والروابط التاريخية، حيث أكد شكري على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بما يعود بفائدة على الجانبيّن.وأضاف بأن وزير الخارجية تناول جهود مصر في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما أسفر عن الحيلولة دون خروج أي قوارب تقل مهاجرين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.وأكد أن الوزيران بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة، وخاصة في ليبيا، حيث استعرض شكري الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار هناك، مشيراً إلى ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل دائم للازمة الليبية بما يحقق الاستقرار السياسي والأمني هناك.