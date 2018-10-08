EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
وزيرا خارجية مصر ومالطا يبحثان جهود القاهرة في التصدي للهجرة غير الشرعية
الإثنين 08 أكتوبر 2018 02:34 م
مؤتمر وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوداني ترتيبات قمة أكتوبر
وزير الخارجية: دعم الأونروا استثمار في تعزيز أمن المنطقة
وزير الخارجية يطالب بخطة مستدامة لمواجهة العجز المالي للأونروا
وزير الخارجية: المنطقة الصناعية المشتركة بالخرطوم ستخدم البلدين
وزير الخارجية يكشف تفاصيل زيارته لأديس أبابا
وزير الخارجية: العلاقات مع السودان مقدسة ولها خصوصية
متحدث: زيارة وزير الخارجية ورئيس المخابرات لاثيوبيا ليس لها علاقة بتصريحات "سد النهضة"
مؤتمر وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو
سمر السيد:
التقى وزير الخارجية سامح شكري صباح يوم بوزير خارجية مالطا "كارميلو أبيلا"، حيث تناول اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلديّن في كافة المجالات والتشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي للخارجية، في بيان صحفي ، بأن الوزير شكري استهل اللقاء معرباً عن اهتمامنا بإتمام الزيارة المرتقبة لوزير خارجية مالطا إلى القاهرة، لما ستمثله من فرصة لتعزيز قدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة في منطقة المتوسط، بما في ذلك الأوضاع في ليبيا، فضلاً عن قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية.
وصرح بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع مالطا في كافة المجالات على ضوء الثقافة المتوسطية الواحدة التي تجمع بين البلديّن الصديقيّن والروابط التاريخية، حيث أكد شكري على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بما يعود بفائدة على الجانبيّن.
وأضاف بأن وزير الخارجية تناول جهود مصر في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما أسفر عن الحيلولة دون خروج أي قوارب تقل مهاجرين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.
وأكد أن الوزيران بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة، وخاصة في ليبيا، حيث استعرض شكري الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار هناك، مشيراً إلى ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل دائم للازمة الليبية بما يحقق الاستقرار السياسي والأمني هناك.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا