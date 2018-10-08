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بورصة وشركات

حسن علام تبيع 44% من أسهمها فى اكتتاب عام

شركة أبناء حسن علام
شركة أبناء حسن علام
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شركة أبناء حسن علام


خالد بدر الدين

أعلنت شركة حسن علام القابضة، الشركة الرائدة في مجال الإنشاءات والهندسة ومقرها القاهرة، اليوم الاثنين، عن نيتها طرح حصة قدرها 44.3% من أسهمها فى اكتتاب العام الأولى ليتم إدراجها في البورصة المصرية ("EGX") وشهادات الإيداع العالمية  GDRs" و "الأوراق المالية"  والتي تمثل الأسهم العادية المدرجة فى بورصة لندن ("LSE"). 

ويأتى إعلان بيع الأسهم فى اكتتاب عام سط طروحات من شركات عامة وخاصة تستهدف اختبار شهية المستثمرين فى مصر فى الوقت الذى تشهد فيه الأسواق الناشئة هبوط حادا فى بورصاتها فىأسعار أسهمها وعملاتها.

ويعمل كل من "رينيسانس كابيتال"، البنك الاستثماري الرائد في الأسواق الناشئة والنامية، والمجموعة المالية "هيرميس"، كمنظمين عالميين مشتركين لعملية الإصدار، وكمدققي حسابات لعملية الاكتتاب بالتعاون مع  شركة  "أرقام كابيتال".

وتعتزم شركة حسن علام القابضة الاستفادة من العائدات المتأتية من زيادة رأس المال لتطوير محفظة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة "لايت سورس بي.بي" وبدعم من شركة حسن علام للخدمات.

كما تعتزم المجموعة تمويل مشروع المياه الخاص بها من خلال تطوير أصول جديدة والاستحواذ على شركة هندسية متخصصة، فضلاً عن دعم النمو المستمر لأعمال الشركة فى مجال الإنشاءات ومواد البناء.
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