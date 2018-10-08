إحصاء | تطور توقعات البقاء على قيد الحياة في مصر

المال – خاص:رصد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور توقعات البقاء على قيد الحياة بالنسبة للذكور والإناث في مصر، منذ عام 2006، وحتى العام الحالي، وارتفعت توقع بقاء الذكور على قيد الحياة إلى 71,2 سنة في العام 2018 مقارنة مع 66,5 سنة عام 2006 ، بينما ارتفع توقع سن البقاء لدى الاناث إلى 74 سنة مقابل 69,1 سنة، خلال نفس الفترة.وحسب التقرير، سجل معدل الزيادة في توقع البقاء على قيد الحياة لدى الذكور، 0.6% خلال العام الجاري، على أساس سنوي، و 0,5% معدل الزيادة لدى الاناث.وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أعلن العام الماضي، عن وصول عدد المسنين في مصر، وفقا لتقديرات السكان حتى يونيو 2017، إلى 6,4 مليون مسن ، منهما 3,15 مليون ذكور، و 3,21 مليون إناث، بنسبة 6,9% من غجمالي السكان، وتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 11,5% عام 2031.