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اختتام احتفاليات مؤسسات الرعاية بمشاركة 200 طفل من 6 محافظات
الإثنين 08 أكتوبر 2018 02:28 م
الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي
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الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي
المال - خاص
تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى اختتمت وزارة التضامن بالتعاون مع الشباب والرياضة المرحلة الثانية من الاحتفاليات لأطفال مؤسسات الرعاية بمحافظة الشرقية بمشاركة 8 مؤسسات رعاية من محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة ودمياط والمنوفية والشرقية ودور التربية ودار الحرية بمشاركة 200 طفل فى الاحتفالية التى أقيمت بدار التربية للبنين بالشرقية
وشهدت الاحتفالية تنظيم مباريات كرة قدم ومسابقات لياقة بدنية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية.
وقالت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية إن وزارة التضامن الاجتماعى تتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى تنظيم توفير مكان إقامة الأطفال المشاركين مقرات الإقامة والأنشطة.
وأوضحت الألفى أنه قد سبق تنفيذ المرحلة الأولى للاحتفالية بمحافظة الإسكندرية بمشاركة 200 طفل لـ6 مؤسسات رعاية من محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والقاهرة، وأن تلك الأنشطة تهدف إلى تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للأطفال فى دور الرعاية من أجل إعادة دمجهم بالمجتمع.
وتابعت الألفى: استمرت الاحتفالية لمدة يومين وانتهت بتوزيع الجوائز على الفائزين فى الأنشطة الرياضية المختلفة.
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