إزالة 75 حالة من التعديات بالبناء على أملاك الدولة بالاسماعيلية





أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية أنه لا يوجد أى شكل من أشكال التعديات على أى شبر واحد من الأراضى التى تتبع ولاية المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها بنطاق المحافظة وتوابعها ,وذلك نتاج وثمار للجهود التى بذلت فى تنفيذ وشن حملات الازالة للتعديات على الأراضى وتطبيق وفرض سيادة القانون على الجميع دونما أية استثناءات .وأشار الى أنه خلال الفترة من 3 الى 6 أكتوبر الجارى 2018 تم تنفيذ عدد من حملات الازالة ورفع التعديات بمراكز ومدن كل من القنطرة شرق والتل الكبير والاسماعيلية باجمالى عدد 75حالة على مساحة اجمالية بلغت نحو 710 فدان و2900 مترا بناء منها عدد 43حالة تعدى بالبناء على مساحة اجمالية قدرها 20 فدان ونحو500 متر مبانى بمركز ومدينة الاسماعيلية على حرم السكة الحديد وعدد 10 حالات تعدى على الأراض بمركز ومدينة القنطرة شرق على مساحة 600 فدان بمناطق خلف قرية الأمل ووادى شعير بقرية السلام وعدد 14 حالة تعدى بمركز ومدينة التل الكبير بمساحة اجمالية قدرها 90 فدان بخلاف ازالة تعديات بناء أسوار باجمالى أطوال قدره 6000 مترا .وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى المضى قدما فى ملاحقة كافة أشكال وصور التعديات وإزالتها بشكل فورى من بداية ظهورها فى المهد وبذل أقصى الجهود من أجل استرداد حق الشعب وردع المتعدين وتطبيق القانون على الجميع.