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اتصالات وتكنولوجيا
جوجل بلس يغادر عالم الفضاء الإلكترونى
الإثنين 08 أكتوبر 2018 02:11 م
جوجل بلس
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جوجل بلس
المال - خاص
بعد مرور 7 سنوات على إطلاقه، غادر موقع التواصل الاجتماعى، جوجل بلس، الشبكة العنكبوتية نهائيا، بعد اكتشاف شركة ألفابيت، صاحبة محرك البحث الأقوى في العالم جوجل، ثغرة أمنية خطيرة به.
وتعتبر شبكة “جوجل بلس” ذراع التواصل الاجتماعي الخاص بجوجل، وأطلقت في عام 2011، من أجل منافسة مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك وتويتر وانستجرام.
وتتمثل هذه الثغرة بشكل أساسي في إحدى واجهات جوجل بلس، التى تتيح الوصول إلى بيانات المستخدمين والمعلومات العامة الخاصة بأصدقائهم.
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