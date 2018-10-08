محافظ الاسماعيلية يعيد تشكيل اختيار الوظائف القيادية

اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية



نادية سلام



أصدر اللواء حمدي عثمان محافظ الاسماعيلية قرارا بإعادة تشكيل لجنة الوظائف القيادية والادارة الاشرافية بديوان عام محافظة الاسماعيلية برئاسته .



وتختص اللجنة بتقييم المتقديمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الادارة الاشرافية , والنظر فى الاختيار من بين المتقدمين و النظر فى تقويم اداء شاغلى هذه الوظائف عند التجديد و يتم التقييم عند التقدم لشغل الوظيفة على اساس القدرات العلمية و التاريخ الوظيفى والمقترح التطويرى والسمات الشخصية .



كما تضمن القرار تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة مدير ادارة الموارد البشرية بالمحافظة و عضوية مندوب عن مديرية التنظيم والادارة و مدير ادارة الموارد البشرية بالمديرية المعلن عنها ,وتختص الامانة الفنية بتلقى الطلبات لشغل الوظائف القيادية ووظائف الادارة الاشرافية المعلن عنها و اعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها على اللجنة .