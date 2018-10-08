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سيـــاســة
محافظ الاسماعيلية يعيد تشكيل اختيار الوظائف القيادية
الإثنين 08 أكتوبر 2018 02:02 م
اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
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اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
نادية سلام
أصدر اللواء حمدي عثمان محافظ الاسماعيلية قرارا بإعادة تشكيل لجنة الوظائف القيادية والادارة الاشرافية بديوان عام محافظة الاسماعيلية برئاسته .
وتختص اللجنة بتقييم المتقديمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الادارة الاشرافية , والنظر فى الاختيار من بين المتقدمين و النظر فى تقويم اداء شاغلى هذه الوظائف عند التجديد و يتم التقييم عند التقدم لشغل الوظيفة على اساس القدرات العلمية و التاريخ الوظيفى والمقترح التطويرى والسمات الشخصية .
كما تضمن القرار تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة مدير ادارة الموارد البشرية بالمحافظة و عضوية مندوب عن مديرية التنظيم والادارة و مدير ادارة الموارد البشرية بالمديرية المعلن عنها ,وتختص الامانة الفنية بتلقى الطلبات لشغل الوظائف القيادية ووظائف الادارة الاشرافية المعلن عنها و اعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها على اللجنة .
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