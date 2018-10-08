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بورصة وشركات
تعرف على الأسهم الناجية من هبوط البورصة الحاد منتصف تعاملات اليوم
الإثنين 08 أكتوبر 2018 01:57 م
البورصة المصرية
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رجب عزالدين:
نجت ثمانية أسهم من حالة الهبوط الحادة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 3.37% عند مستوى 13629 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.99% عند مستوى 692 نقطة حتى الساعة 1:30.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 8 سهم من إجمالى 156سهما متداولا، بينما هبط 113سهما وبقى 35 دون تغير.
وجاء سهم المهندس للتأمين فى مقدمة الأسهم الصاعدة بنسبة 7.2%، بينما صعد الأهرام للطباعة والتغليف 5.71%، وصعد سهم المجموعة المصرية العقارية 1.94%، ثم أكروم مصر للشدات والسقلات المعدنية بنسبة 1.9%، والجيزة للمقاولات بنسبة 1.83%.
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