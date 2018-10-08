EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
محافظ الاسماعيلية يفتتح المدرسة اليابانية الجديدة
الإثنين 08 أكتوبر 2018 01:56 م
جانب من الافتتاح
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
السيسي عن المدارس اليابانية: هتنقل التعليم في مصر لآفاق تانية خالص
وزير التعليم للرئيس: فتح القبول بالمدارس اليابانية يوليو المقبل عبر 212 مدرسة
التعليم تكشف عن موعد افتتاح المدارس اليابانية
وزير التعليم يتوقع بدء الدراسة بالمدارس اليابانية في سبتمبر
مركز المعلومات يؤكد عدم إلغاء تجربة المدارس اليابانية
الجايكا: مستمرون فى التعاون مع التعليم لتفعيل المدارس اليابانية
جانب من الافتتاح
نادية سلام
افتتح اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية المدرسة اليابانية الجديدة التى تم انشائها وتجهيزها بمنطقة أرض فوديكو خلف مستشفيات جامعة قناة السويس والتى صممت علي الطراز المعماري الياباني،وعلى مساحة اجمالية قدرها نحو 10 آلاف مترا مربعا .
المدرسة تقع على مساحة 900 مترا مربعا مكونة من 4 أدوارتشمل عدد 22 فصل بخلاف المعامل والمكتبة وصالة جيمانيزيوم وكافتيريات ومصلى للطالبات وآخر للطلاب ودورات مياه متطورة وتبلغ جملة تكلفتها 21 مليون و153 ألف جنيها ,وقد تم الانتهاء من انشائها وتأثيثها بالكامل على أحدث الطرز والوسائل التعليمية وهى أحدى مدرستين على الطراز اليابانى تم انشاؤها بالاسماعيلية من اجمالى عدد 40 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية وهناك مدرسة آخرى جارى العمل بها بمدينة الاسماعيلية الجديدة بشرق قناة السويس .
وخلال مراسم افتتاح المدرسة أشاد محافظ الاسماعيلية بجهود وزارة التربية والتعليم لتطوير ورفع كفاءة المنظومة التعليمية ف6ى مصر بوجه عام كما أشاد بمستوى المدرسة والقائمين على العمل بها
وقال أن المدارس اليابانية المصرية تطبق المناهج المصرية و الأنشطة اليابانية المعروفة بـ "التوكاتسو بلس " وتهدف وزارة التربية والتعليم الى تطبيق التجربة اليابانية في المدارس المصرية، أو ما يطلق عليها المدارس اليابانية في مصر، بهدف تدريب المعلمين، وتأهيلهم على أنشطة “التوكاتسو” اليابانية، لإضافة وتنمية روح التعاون، و تحقيق التنمية المتوازنة بين الجوانب الاجتماعية والعاطفية للطفل، والجوانب الأكاديمية .
والدراسة بها باللغة الإنجليزية ومن خلال المناهج المصرية الحكومية على غرار المدارس الرسمية للغات في مصر كما تتضمن المدارس اليابانية المصرية عدة أنشطة مختلفة تختلف عن المدارس المصرية العادية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا