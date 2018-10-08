محافظ الاسماعيلية يفتتح المدرسة اليابانية الجديدة





افتتح اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية المدرسة اليابانية الجديدة التى تم انشائها وتجهيزها بمنطقة أرض فوديكو خلف مستشفيات جامعة قناة السويس والتى صممت علي الطراز المعماري الياباني،وعلى مساحة اجمالية قدرها نحو 10 آلاف مترا مربعا .المدرسة تقع على مساحة 900 مترا مربعا مكونة من 4 أدوارتشمل عدد 22 فصل بخلاف المعامل والمكتبة وصالة جيمانيزيوم وكافتيريات ومصلى للطالبات وآخر للطلاب ودورات مياه متطورة وتبلغ جملة تكلفتها 21 مليون و153 ألف جنيها ,وقد تم الانتهاء من انشائها وتأثيثها بالكامل على أحدث الطرز والوسائل التعليمية وهى أحدى مدرستين على الطراز اليابانى تم انشاؤها بالاسماعيلية من اجمالى عدد 40 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية وهناك مدرسة آخرى جارى العمل بها بمدينة الاسماعيلية الجديدة بشرق قناة السويس .وخلال مراسم افتتاح المدرسة أشاد محافظ الاسماعيلية بجهود وزارة التربية والتعليم لتطوير ورفع كفاءة المنظومة التعليمية ف6ى مصر بوجه عام كما أشاد بمستوى المدرسة والقائمين على العمل بهاوقال أن المدارس اليابانية المصرية تطبق المناهج المصرية و الأنشطة اليابانية المعروفة بـ "التوكاتسو بلس " وتهدف وزارة التربية والتعليم الى تطبيق التجربة اليابانية في المدارس المصرية، أو ما يطلق عليها المدارس اليابانية في مصر، بهدف تدريب المعلمين، وتأهيلهم على أنشطة “التوكاتسو” اليابانية، لإضافة وتنمية روح التعاون، و تحقيق التنمية المتوازنة بين الجوانب الاجتماعية والعاطفية للطفل، والجوانب الأكاديمية .والدراسة بها باللغة الإنجليزية ومن خلال المناهج المصرية الحكومية على غرار المدارس الرسمية للغات في مصر كما تتضمن المدارس اليابانية المصرية عدة أنشطة مختلفة تختلف عن المدارس المصرية العادية.