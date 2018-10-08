EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
إحصاء | هكذا تراجع معدل الخصوبة لدى المصريات خلال 26 سنة
الإثنين 08 أكتوبر 2018 01:40 م
معدل الخصوبة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
إحصاء | أدنى معدل للوفيات في مصر منذ 30 سنة
إحصاء | وحدات رعاية الامومة والطفولة تتراجع لأدنى مستوى في 14 عام
إحصاء | المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات تجاوز 100مليون فرد
إحصاء | علاج أكبر عدد من المواطنين على نفقة الدولة منذ 20 عاما
إحصاء| زيادة طفيفة في أجور وتعويضات العاملين بالبناء رغم تضاعف أعدادهم
"الإحصاء": مساهمة الذكور فى النشاط الاقتصادى 3 أضعاف الإناث عام 2017
إحصاء | قفزة في إنتاج مصر من الشيكولاتة ونصيب الفرد يتضاعف إلى 1,3 كيلوجرام
إحصاء | أدنى مستوى لاستهلاك المنازل من الكهرباء في 6 سنوات
إحصاء | نصيب الصناعة من الكهرباء يرتفع لأعلى مستوى في 5 سنوات
إحصاء | 75% من دور السينما في مصر أغلقت أبوابها
معدل الخصوبة
المال – خاص:
رصد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدلات الخصوبة لدى السيدات في مصر، في سن الحمل، خلال الفترة من 1988 حتى عام 2014، ولفت التقرير إلى معدل الخصوبة الكلي لكل سيدة، على مدار الفترة ، من 4,4% عام 1988 إلى 3,5% في 2014.
وصنف التقرير، سن الحمل لدى السيدات إلى 7 فئات عمرية، من سن 15 عام حتى 49، وتفاوتت نسب الخصوبة لكل فئة عمرية على مدار فترة الرصد، لتشهيد جميعا تراجعات مقارنة بعام 1988، وسجل معدل الخصوبة لدى السيدات بين عم 35 و 39 تراجعا لافتا من 118% إلى 69% عام 2014.
ومعدل الخصوبة الكلي، هو متوسط عدد الاطفال الذين يمكن أن ينجبوا أحياء لكل سيدة، او لمجموعة من السيدات، خلال فترة قدرتها على الإنجاب، منذ سن 15 حتى 49 سنة.
غير أن اللافت في الرصد الذي اجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو عودة معدلات الخصوبة لدى السيدات في مختلف الأعمال، إلى الارتفاع بشكل ملحوظة خلال عام 2014 مقارنة بعام 2008.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا