إحصاء | هكذا تراجع معدل الخصوبة لدى المصريات خلال 26 سنة

المال – خاص:رصد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدلات الخصوبة لدى السيدات في مصر، في سن الحمل، خلال الفترة من 1988 حتى عام 2014، ولفت التقرير إلى معدل الخصوبة الكلي لكل سيدة، على مدار الفترة ، من 4,4% عام 1988 إلى 3,5% في 2014.وصنف التقرير، سن الحمل لدى السيدات إلى 7 فئات عمرية، من سن 15 عام حتى 49، وتفاوتت نسب الخصوبة لكل فئة عمرية على مدار فترة الرصد، لتشهيد جميعا تراجعات مقارنة بعام 1988، وسجل معدل الخصوبة لدى السيدات بين عم 35 و 39 تراجعا لافتا من 118% إلى 69% عام 2014.ومعدل الخصوبة الكلي، هو متوسط عدد الاطفال الذين يمكن أن ينجبوا أحياء لكل سيدة، او لمجموعة من السيدات، خلال فترة قدرتها على الإنجاب، منذ سن 15 حتى 49 سنة.غير أن اللافت في الرصد الذي اجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو عودة معدلات الخصوبة لدى السيدات في مختلف الأعمال، إلى الارتفاع بشكل ملحوظة خلال عام 2014 مقارنة بعام 2008.