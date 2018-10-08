وزير ي خارجية مصر وأسبانيا يبحثان سبل دفع العلاقات الثنائية

56% زيادة في السياحة الأسبانية لمصر العام الماضي



سمر السيد:



عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم، مباحثات ثنائية مع وزير خارجية إسبانيا "جوزيب بوريل"، لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلديّن في كافة المجالات بالإضافة إلى عددٍ من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل التوسط المنعقد حالياً في مدينة برشلونة الإسبانية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي ، بأن الوزير شكري أشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر وإسبانيا، مؤكداًً على تطلعنا لاستمرار التنسيق والتعاون بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة الاتحاد الأوروبي، وحرصنا على الارتقاء بالتعاون فى مختلف المجالات الثنائية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري، فضلاً عن توافد مزيد من السياحة الإسبانية الي مصر التي شهدت زيادة بنسبة 56% عام 2017.





ومن ناحية أخرى، كشف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير الإسباني حرص على الاستماع لرؤية مصر حول عددٍ من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلي رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث أشار الوزير شكري إلى أهمية المعالجة الشاملة للأزمة الليبية، وكذلك الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.