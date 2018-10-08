ارتفاع احتياطي مصر الأجنبي إلى 44.459 مليار دولار





أعلن البنك المركزي اليوم الاثنين أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 44.459 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضى ,ليزيد قليلا على الشهر السابق الذى بلغ فيه الاحتياطي النقدي 44.419 مليار دولار في أغسطس 2018.وذكرت وكالة رويترز إن احتياطيات مصر الأجنبية تزداد بشكل مطرد منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر 2015, ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو 2016 وأكتوبر من نفس العام .وكان الدين الخارجي لمصر ارتفع بحوالى 19.3 % على أساس سنوي إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.