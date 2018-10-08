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بنـــوك
ارتفاع احتياطي مصر الأجنبي إلى 44.459 مليار دولار
الإثنين 08 أكتوبر 2018 01:24 م
البنك المركزي
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البنك المركزي
خالد بدر الدين
أعلن البنك المركزي اليوم الاثنين أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 44.459 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضى ,ليزيد قليلا على الشهر السابق الذى بلغ فيه الاحتياطي النقدي 44.419 مليار دولار في أغسطس 2018.
وذكرت وكالة رويترز إن احتياطيات مصر الأجنبية تزداد بشكل مطرد منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر 2015, ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو 2016 وأكتوبر من نفس العام .
وكان الدين الخارجي لمصر ارتفع بحوالى 19.3 % على أساس سنوي إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
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