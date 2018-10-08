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سيـــاســة
الجيش الليبي: القبض على الإرهابي هشام عشماوى
الإثنين 08 أكتوبر 2018 01:16 م
عشماوي
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عشماوي
أحمد صبرى
أوردت قناة العربية أن الجيش الليبي اعلن القبض على هشام عشماوى ضابط الصاعقة المصرى السابق فى درنه, والذى انضم لتنظيم داعش الارهابي.
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