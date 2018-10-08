حسن علام تطرح أسهمها فى بورصتي مصر ولندن

شركة أبناء حسن علام



خالد بدر الدين



أعلنت شركة حسن علام القابضة، اليوم نيتها طرح أسهمها العادية للاكتتاب العام الأولي ليتم إدراجها في البورصة المصرية ("EGX") وشهادات الإيداع العالمية GDRs" و "الأوراق المالية" والتي تمثل الأسهم العادية المدرجة في بورصة لندن ("LSE").



ويعمل كل من "رينيسانس كابيتال"، البنك الاستثماري الرائد في الأسواق الناشئة والنامية، والمجموعة المالية "هيرميس"، كمنظمين عالميين مشتركين لعملية الإصدار، وكمدققي حسابات لعملية الاكتتاب بالتعاون مع "أرقام كابيتال".



وتعتزم شركة حسن علام القابضة الاستفادة من العائدات المتأتية من زيادة رأس المال لتطوير محفظة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة "لايت سورس بي.بي" وبدعم من شركة حسن علام للخدمات.



كما تدرس المجموعة تمويل مشروع المياه الخاص بها من خلال تطوير أصول جديدة والاستحواذ على شركة هندسية متخصصة، فضلاً عن دعم النمو المستمر لأعمال الشركة في مجال الإنشاءات ومواد البناء.