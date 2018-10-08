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إحصاء | أدنى معدل للوفيات في مصر منذ 30 سنة

حالة وفاة
حالة وفاة
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حالة وفاة


اعداد المواليد تتراجع ونسبة «الزيادة الطبيعية» في مطروح تتجاوز 50%

المال - خاص:

سجل معدل الوفيات في مصر، خلال عام واحد ، أدنى مستوى منذ ثلاثين عاما، وفق تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، الذي رصد تراجع المعدل إلى 5,7% لكل الف نسمة، عام 2017.

ورصد التقرير تطور اعداد المواليد والوفيات على مدار 30 عاما، وسجلت مصر خلال العام الماضي ميلاد 2,557 مليون مواطن ، بمعدل 26,8% لكل ألف نسمة، وهو أدنى معدل للمواليد منذ عام 2007، فيما سجلت أعداد الوفيات 547 الفا سجلت.



ومعدل الوفيات هو نسبتها في كل الف من السكان في منتصف السنة، حسب تعريف الجهاز المركزي للإحصاء.

كما سجلت الزيادة الطبيعية في السكان أدنى معدلاتها منذ 2007، العام الماضي، لتصل إلى 21,1% بواقع 2,01 مليون نسمة ، هبوطا من 22,5% في 2016.

ويشمل الاحصاء اعداد المواليد والوفيات داخل مصر فقط.

وتصدرت القاهرة محافظات الجمهورية من حيث عدد المواليد الذي بلغ العام الماضي 239,112 الف ، وكذلك الوفيات بواقع 85,708 الف بمعدل زيادة 16%، غير أن مطروح جائت على رأس محافظات الجمهورية من حيث معدل الزيادة الطبيعية خلال عام واحد بنسبة 50,5%.



وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تم جمع البيانات عبر مكاتب الصحة التابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظات، وايضا من خلال مكاتب السجل المدني بالاقسام والمراكز التابعة لمختلف محافظات الجمهورية.

 









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