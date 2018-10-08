البورصة المصرية



رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الحادة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 3% عند مستوى 13681 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.96% عند 692 نقطة حتى الساعة 12:30



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 366 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 25.5مليون جنيه و17 مليونا و4 ملايين و1.5 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت الأفراد المصريون والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيم تداولات قدرها 5 ملايين جنيه و43.5 مليون على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 8 أسهم من إجمالى 156سهما متداولا،بينما هبط 113سهما وبقى 35 دون تغير.



