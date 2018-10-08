شركة اتحاد المقاولين ccc تتولى بناء أكبر مجمع بتروكيماويات فى الشرق الأوسط





المال - خاصقالت شركة اتحاد المقاولين ccc، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الهندسة والتشييد، أنها ستقوم بالشراكة مع شركة "ليندي" الألمانية ‘The Linde Group’ وشركة 'حسن علام' المصرية ، بالمساعدة في بناء مجمع التحرير للبتروكيماويات، أكبر مجمع للبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط.سيقوم المشروع خلال مرحلة بنائه بتصنيع منتجات تُشكل الاحتياجات الأساسية للاستهلاك المحلي في مصر. حيث تهدف الحكومة المصرية ووزارة البترول إلى إنتاج أكثر من ثلاثة ملايين طن من المنتجات الكيماوية بحلول عام 2020، وذلك بغرض مواكبة الطلب العالمي، حسب بيان لشركة اتحاد المقاولين اليوم الاثنين 8 أكتوبر 2018سيقوم المشروع بشراء سلع وطلب الخدمات من الموردين المحليين تعادل قيمتها ١.٥مليار دولار تقريبًا من المتوقع أن يوفر المجمع حوالي ٥٠ الف فرصة عمل بمجرد اكتماله في وقتٍ يبلغ فيه معدل البطالة نحو 12%، كما أنه سيُزيد من حجم الصادرات المصرية بنحو 50%، وهو الأمر الذي يدعم أهداف الحكومة المصرية في زيادة الصادرات من مصر إلى العالم.ومن جانبه قال جمال بهلوان، مدير شركة اتحاد المقاولين لمنطقة أفريقيا: "تمتلك مصر ما يلزمها لزيادة إنتاجها من البتروكيماويات التي تحتاج إليها العديد من الصناعات. وﻧﺣن ﻓﺧورون ﺑﺄن نشارك خبراتنا العالمية والتي تمتد لعقودً من الزمان في ﻣﺻر ﺑﺎﻟﺷراﮐﺔ ﻣﻊ ﺷرﮐﺎت ﻣﺣﻟﯾﺔ وعالمية ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺻر ﻋﻟﯽ اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﮐﺎﻣﻟﺔ ﻣن ﻣوارد اﻟﻐﺎز واﻟنفط والإﺳﮭﺎم ﺑﺷﮐل إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺻر. فشركة اتحاد المقاولين رائدة في مجال البناء والتشييد في مصر منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي. وتؤكد مشاركتنا في هذا المسعى الاستراتيجي التزام طويل الأجل من قبل شركة اتحاد المقاولين بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة تجاه مصر وشعبها".شركة اتحاد المقاولين هي شركة عالمية رائدة في مجال الهندسة والتشييد. تأسست في عام 1952 وتعمل في جميع أنحاء العالم ، وقد نفذت شركة اتحاد المقاولين على مدار أكثر من 65 عامًا ً عمليات ادارة المشروعات وقدمت خدمات الهندسة والمشتريات والتشييد للصناعة، وتشارك حاليًا في 56 مشروعًا على الصعيد الدولي، ويعمل بها نحو 182 ألف شخص على مستوى العالم.تمتد عمليات البناء والتشييد التي تقوم بها شركة اتحاد المقاولين حول العالم بما في ذلك رابطة الدول المستقلة، وأفريقيا وأستراليا، ودول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة)، وذلك بالإضافة إلى دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط. ويتضمن شركاء شركة اتحاد المقاولين عدد من أكثر شركات الهندسة والبناء والتشييد شهرة على مستوى العالم بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر Bechtel و Fluor و KBR و ABB و Chiyoda و JGC و Linde و Tecnicas Reunidas و Thyssen Krupp و Hochtief و Technip و Saipem.وتشمل المشروعات الضخمة التي نفذتها الشركة "مول دبي، ومبني مطار أبو ظبي الدولي، ومشروع مترو الرياض، وذلك علاة على الأبراج السكنية والفنادق ومحطات الطاقة ومحطات وشبكات معالجة المياه والصرف الصحي والطرق والجسور والمنشآت الصناعية ووحدات المعالجة وخطوط الأنابيب حول العالم. وتساهم شركة اتحاد المقاولين في مبادرة الشراكة من أجل مكافحة الفساد التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك جنبًا إلى جنب مع التزامها بالاتفاقية العالمية تحت مظلة الأمم المتحدة، لضمان أخلاقيات العمل، وسياسات مكافحة الرشوة وتحقيق النمو المستدام في جميع مجالات عملياتها.