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طاقة
الكهرباء تشارك فى قمة قادة الطاقة العالمي بإيطاليا
الإثنين 08 أكتوبر 2018 12:52 م
محمد شاكر 2
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محمد شاكر 2
عمر سالم:
تشارك المهندسة صباح مشالى، وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسى بالنيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى قمة قادة الطاقة العالمية المقرر عقدها يوم 11 أكتوبر بمدينة ميلان والتى يتم تنظيمها تحت رعاية وزير التنمية الاقتصادية بإيطاليا.
وأوضحت مشالي أن هذه القمة تهتم بقضية الطاقة، حيث إنها تمثل أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل باعتبارها المحرك الرئيسي لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية، وتعمل على تحقيق طموحاتِ الشعوب التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافرِ الإمداداتِ الآمنةِ من مصادرِ الطاقة.
وأضافت أن قمة التحول فى الطاقة تمهد الطريق لمنظمات مجلس الطاقة العالمى وقادة الطاقة بالمنطقة من أجل استكشاف مستقبل الطاقة وخلق مجالات للابتكار والتجديد والتعرف على الاستراتيجيات الجديدة التى تدعم التحول الأكبر فى الطاقة.
من المقرر أن يتم خلال هذة القمة مناقشة المخاطر والتحديات التى تواجه التحول فى الطاقة بمشاركة أكثر من 200 ممثل من قادات الطاقة على مستوى العالم، مما يجعل هذه القمة فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر، والخبرات حول كيفية تنفيذ هذه المبادرة، ومن المنتظر أن يسبق هذه القمة عدد من المناقشات واللقاءات بين القادة والمشاركين فى هذا الحدث المهم.
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