مفاجأة: الفياجرا سلاح الجيش الأميركي في أفغانستان

الفياجرا

خالد بدر الدين



استخدم الجيش الأميركي الفياجرا كسلاح فعال لـ"صناعة أصدقاء" من الأفغان، خلال الغزو الأميركي لمعقل حركة طالبان الذي بدأ عام 2001 كما جاء فى روايات العديد من العسكريين السابقين.



ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن عسكري شارك في غزو أفغانستان، كيف حصل على معلومات وافية عن طالبان مقابل بضعة أقراص من الفياجرا , أو"الحبة الزرقاء".



وذكرت شبكة سكاي نيوز عربية أن الفياجرا كانت سلاحا فعالا خلال الغزو الأميركي لأفغانستان , فقد سمع الجميع عن الاستخدامات الجنسية لعقار الفياغرا, ولكن لم يتخيل أحد أن الجيش الأمريكى استغله فى الحرب على طالبان



ووفقا لإحدى الروايات فإن سعيد الحظ الذي حصل على حبوب الفياغرا كان زعيما قبليا أفغانيا في الستين من عمره، وزوجا لأربع سيدات، أعطاه ضابطا في وكالة الاستخبارات المركزية شريطا يحمل 4 حبات من الفياغرا، على سبيل "الهدية".وقال له الضابط: "خذ واحدة من هذا الشريط. ستحبه".



ويقول الضابط إن الهدية "غير المجانية" كان لها مفعول السحر، حيث أتاه الشيخ بعد 4 أيام وقد بدت عليه علامات الشباب ودون أن يطلب الضابط منه معلومات تبرع الشيخ أمامه وتدفقت منه سيلا من المعلومات عن أسرار طالبان وكيفية الوصول إلى مقارهم وقياداتهم، وطلب في المقابل الحصول على المزيد من أقراص الفياجرا.



وتشير هذه الواقعة إلى طرق حديثة ومبتكرة للجيش الأميركي، يحصل بها على المعلومات التي يريدها في البلاد التي يتدخل بها عسكريا، بدلا من الطريقة التقليدية القائمة على شراء الجواسيس بالمال.



وإلى جانب أقراص الفياجرا، تضم قائمة الهدايا غير التقليدية التي تعدها وكالات الاستخبارات الأميركية لتسخير عملاء محليين، منها أدوات حرفية وأدوية أو إجراء عمليات جراحية، أو ألعاب أطفال وأدوات مدرسية، وحتى تأشيرات السفر.



ويقول مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية عمل في أفغانستان: "يمكن خلق أصدقاء من المؤثرين، عن طريق بناء مدرسة أو إعطائهم فياجرا".



ويعتقد المسؤولون العسكريون الأميركيون بتجربتهم الطويلة في أفغانستان، أن "من يدفع أكثر" يمكنه شراء أفراد القبائل، الذين عمل بعضهم لدى الجيش الأميركي وبعضهم الآخر لدى طالبان.