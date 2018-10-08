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بورصة وشركات
خسائر ممفيس للأدوية تقفز إلى 22.8 مليون جنيه بالربع الأول
الإثنين 08 أكتوبر 2018 12:19 م
ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
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مصطفى طلعت
اعتمد مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، نتائج الأعمال عن فترة الربع الأول من العام المالى الحالى "2018-2019" بارتفاع الخسائر بنحو 188%.
وذكرت الشركة فى إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الاثنين، أنها سجلت صافي خسارة قدرها 22.8 مليون جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقابل 7.9 مليون جنيه خسائر الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
يشار إلى أن ممفيس للأدوية سجلت خسائر بلغت 47 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي "في الفترة من يوليو 2017 إلى يونيو الماضي"، مقابل خسائر بقيمة 34.2 مليون فى الفترة المماثلة من العام المالى السابق.
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