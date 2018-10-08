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بورصة وشركات
بولي سيرف للأسمدة تتقدم بعرض استحواذ على أسهم فيركيم مصر
الإثنين 08 أكتوبر 2018 11:57 ص
بولي سيرف للأسمدة
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بولي سيرف للأسمدة
مصطفى طلعت
تقدمت شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات بغرض الاستحواذ على شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، بسعر 6.31 جنيه.
وتمتلك شركة الدولية للمحاصيل الزراعية حصة تبلغ 20.4% من بولي سيرف، و15.6% من أسهم فيركيم مصر.
وقالت شركة الدولية للمحاصيل في افصاح مشور على شاشات تداول البورصة اليوم الاثنين أن هذا العرض ليس نهائيا من حيث التنفيذ , وأنه متوقف على موافقة الجمعية بالموافقة أو الرفض.
وطالبت الشركة مساهميها بمراعاة ذلك في التعامل على أسهم الشركة، مؤكدة أنه سيتم الافصاح عن قرار الجمعية بالموافقة أو الرفض.
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