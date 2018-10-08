بولي سيرف للأسمدة تتقدم بعرض استحواذ على أسهم فيركيم مصر

بولي سيرف للأسمدة

مصطفى طلعت



تقدمت شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات بغرض الاستحواذ على شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، بسعر 6.31 جنيه.



وتمتلك شركة الدولية للمحاصيل الزراعية حصة تبلغ 20.4% من بولي سيرف، و15.6% من أسهم فيركيم مصر.



وقالت شركة الدولية للمحاصيل في افصاح مشور على شاشات تداول البورصة اليوم الاثنين أن هذا العرض ليس نهائيا من حيث التنفيذ , وأنه متوقف على موافقة الجمعية بالموافقة أو الرفض.



وطالبت الشركة مساهميها بمراعاة ذلك في التعامل على أسهم الشركة، مؤكدة أنه سيتم الافصاح عن قرار الجمعية بالموافقة أو الرفض.