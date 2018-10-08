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رياضة
انطلاق دور الـ 32 لكأس مصر بـ 4 لقاءات
الإثنين 08 أكتوبر 2018 11:47 ص
انطلاق دور الـ 32 لكأس مصر بـ 4 لقاءات
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انطلاق دور الـ 32 لكأس مصر بـ 4 لقاءات
علي المصري:
تنطلق اليوم الإثنين، لقاءات دور الـ32، لبطولة كأس مصر لكرة القدم، موسم 2018_2019، والتي أجريت قرعتها ظهر الخميس الماضي، بمقر الاتحاد المصري بالجزيرة.
وستقام مباريات هذا الدور بين 18 فريقا من أندية الدوري الممتاز، إضافة إلى 14 ناديا تأهلت من الدور التمهيدي الخامس للبطولة اﻷعرق في مصر، علي مدار 4 أيام.
وستنطلق اللقاءات اليوم الإثنين، بأربع مباريات، حيث سيلتقي الداخلية مع المنصورة، علي ستاد كلية الشرطة، واﻹنتاج الحربي مع اتحاد الشرطة، علي ستاد السلام، وتقام المبارتان في الثالثة عصرا.
ويتقابل اﻹسماعيلي مع ناصر الفكرية، علي ستاد اﻹسماعيلية، والمقاولون العرب مع غزل المحلة، علي ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل اﻷخضر، وسيقام في السادسة مساءا.
وتقام غدا الثلاثاء، 4 لقاءات أيضا، حيث سيلعب بتروجيت مع مركز شباب تلا، علي ستاد السويس الجديد، في الثالثة عصرا، وإنبي مع شباب المسلمين قنا، علي ستاد بتروسبورت، والمصري مع الجزيرة مطروح، علي ستاد بورسعيد، وسيقام اللقاءين في السادسة مساءا، وبيراميدز مع طنطا، علي ستاد الدفاع الجوي، في التاسعة مساءا.
وتلعب بعد غدا اﻷربعاء، ثلاثة لقاءات، حيث سيتقابل اﻷهلي مع الترسانة، علي ستاد السلام، ووادي دجلة مع الجونة، علي ستاد بتروسبورت، وسيقام اللقاءين في الخامسة مساءا، ومصر المقاصة مع أبو قير لﻷسمدة، علي ستاد بتروسبورت، في الثامنة مساءا.
وتختتم لقاءات دور الـ 32، يوم الخميس المقبل، بإقامة 5 مباريات، حيث سيلعب النجوم مع حرس الحدود، علي ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل اﻷخضر، وسموحة مع اﻷلمونيوم، علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، وسيقام اللقاءين، في الثالثة عصرا.
ويلعب طلائع الجيش مع القناة، علي ستاد جهاز الرياضة العسكري، والاتحاد السكندري مع بورتو السويس، علي ستاد اﻹسكندرية، وسيقام اللقاءين في السادسة مساءا، والزمالك مع مركز شباب منية سمنود، علي ستاد بتروسبورت، في التاسعة مساء.
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