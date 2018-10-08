الدلتا للسكر: خطة لتطوير زراعة البنجر لتحقيق الاكتفاء الذاتى





محمد مجدى







أكد أحمد أبو اليزيد‏، رئيس شركة الدلتا للسكر‏,‏ أن مصر تستهلك‏3.3‏ مليون طن سكر سنويا‏,‏ تنتج منها نحو ‏2.3‏ مليون طن فقط‏, وهو ما ينتج عنه وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج تتمثل في مليون طن, ‏ويتم تغطيتها عن طريق استيراده خاما من البرازيل وتكريره في مصر وذلك على دفعات طوال العام بالاضافةللسكر الأبيض .‏





وأوضح أن هناك خطة تتبناها الدولة لتنمية وتطوير زراعة بنجر السكر وإنتاج السكرفي مصر, من خلال التعاون مع وزارات التموين والزراعة والاستثمار تعتمد علي التوسع في المساحات المزروعة من بنجر السكر وتطوير الإنتاجية وزراعة الأصناف الحديثة وحيدة الأجنة وادخال الميكنة الزراعية وتطوير خطوط الانتاج بالمصانع , لمضاعفة متوسط إنتاج الفدان من17 إلى 40 طنا سنويا.





وتابع فضلا عن ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال زراعة بنجر السكر وإنتاج السكر الأبيض فى 3 مصانع تابعة للقطاع الخاص.





وأشار إلى أن هذا العام لن يشهد أي أزمات مطلقا, وأن المخزون الإستراتيجي يكفي لأكثر من ستة أشهر, كما أن خطة الدولة للاكتفاء الذاتي من السكر في طريقها للتنفيذ لتقليل الفجوة وترشيد الاستيراد.