EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الدلتا للسكر: خطة لتطوير زراعة البنجر لتحقيق الاكتفاء الذاتى
الإثنين 08 أكتوبر 2018 11:43 ص
الدلتا للسكر
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الدلتا للسكر تعلن عن توزيع نقدى على أسهمها
الدلتا للسكر: زيادة المخزون وانخفاض المبيعات سبب تراجع الأرباح
الدلتا للسكر تستهدف إنتاج 300 ألف طن
الدلتا للسكر
محمد مجدى
أكد أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر, أن مصر تستهلك3.3 مليون طن سكر سنويا, تنتج منها نحو 2.3 مليون طن فقط, وهو ما ينتج عنه وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج تتمثل في مليون طن, ويتم تغطيتها عن طريق استيراده خاما من البرازيل وتكريره في مصر وذلك على دفعات طوال العام بالاضافةللسكر الأبيض .
وأوضح أن هناك خطة تتبناها الدولة لتنمية وتطوير زراعة بنجر السكر وإنتاج السكرفي مصر, من خلال التعاون مع وزارات التموين والزراعة والاستثمار تعتمد علي التوسع في المساحات المزروعة من بنجر السكر وتطوير الإنتاجية وزراعة الأصناف الحديثة وحيدة الأجنة وادخال الميكنة الزراعية وتطوير خطوط الانتاج بالمصانع , لمضاعفة متوسط إنتاج الفدان من17 إلى 40 طنا سنويا.
وتابع فضلا عن ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال زراعة بنجر السكر وإنتاج السكر الأبيض فى 3 مصانع تابعة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذا العام لن يشهد أي أزمات مطلقا, وأن المخزون الإستراتيجي يكفي لأكثر من ستة أشهر, كما أن خطة الدولة للاكتفاء الذاتي من السكر في طريقها للتنفيذ لتقليل الفجوة وترشيد الاستيراد.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا