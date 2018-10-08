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بورصة وشركات
المبيعات المحلية تهبط بالبورصة 1.2% في مستهل التعاملات
الإثنين 08 أكتوبر 2018 11:37 ص
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مصطفى طلعت
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على تراجع جماعي وسط ضغط بيعي للمستثمرين المحليين، وانخفاض في القوى الشرائية على الاسهم القيادية.
وهبط مؤشر "egx30" الرئيسي 1.22% إلى 13933.14 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.27% ليصل إلى 697.48 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.44 إلى مستوى 1761.15 نقطة.
ووفقا لشاشات التداول، ارتفعت اسعار 6 اسهم مقيدة مقابل انخفاض 50 سهماً، واستقرت اسعار 41 اخرين من إجمالي 97 سهماً تم التداول عليهم.
يذكر أن مؤشرات البورصة شهدت حالة تباين خلال الاسبوع المنقضي إذ تراجع المؤشر الرئيسي 3.6% ليسجل مستوى 14105 نقطة ,بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة طفيفة بلغت 0.08% الي 699 نقطة, فيما هبط المؤشر الأوسع نطاقا 0.89% ليصل الي 1769 نقطة.
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