صور| 20 حصانا أبيض فى زفاف طليقة الوليد بن طلال الأسطوري

خالد بدر الدين:نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأميرة السعودية أميرة الطويل وافقت على الزواج بالمهيري البالغ من العُمر (39 عامًا)، وعُقد القران في 9 سبتمبر الماضي بمدينة باريس الفرنسية، في حفل زفاف اقتصر على بعض الشخصيات المهمة بعيدًا عن عيون الناس وعدسات وسائل الإعلام.ورغم أن سيدة الأعمال السعودية أميرة الطويل، لم تعلن رسميا زواجها بالملياردير الإماراتي خليفة بن بطي المهيري، إلا أنَّ التهاني انهالت عليهما بعد أن نشرت الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري وصديقتها جايل كينج مقطعي فيديو قبيل حضورها للحفل.وتمكّنت أوبرا من التقاط مقطع فيديو من ساحة القصر (لأن التصوير كان ممنوعا قطعيا داخل الصالة)، ونشرته لاحقاً على انستجرام، وأظهر الفيديو إطلالة أوبرا التي حضرت بفستان أخضر أنيق في هذه المناسبة التي أقيمت في قصر شاتو دو فو لو فيكونت بباريس.وتم أيضًا إغلاق القصر للجمهور وإصدار قرار بمنع الكاميرات، وكشف المصور الخاص لهذا الحدث أنه أقسم على السرية، وعدم نشر صور الزفاف، وتجنبت وزارة الإعلام المملكة العربية السعودية التحدث عن زواجهما.وخليفة بن بطي المهيري، احتل المركز السابع إماراتيًا والمركز 1561 عالميًا ضمن قائمة "فوربس لأثرياء العالم لعام 2018"، إذ بلغت ثروته 1.5 مليار دولار أمريكي، بينما تُقدر ثروة الأميرة السعودية بنحو 18 مليون دولار أمريكي.وحاول الزوجان الحفاظ على سرية الحفل، بإبلاغ الضيوف في وقت مبكر بميعاد زواجهما في 9 سبتمبر من الشهر الماضي في باريس، دون أي معلومات إضافية في ذلك الوقت، وطُلب من "المعازيم" الانتظار للحصول على مزيد من المعلومات فيما بعد، ولكن تم تسريب صور الدعوة، وتداولها رواد المواقع الاجتماعي، وتمنى محبوها السعادة لها، كما حرص الآخرون على تهنئتها.وعلقت أوبرا على الفيديو الذي نشرته على صفحتها، قائلة: "جئت إلى باريس لحضور حفل زفاف أحد الأصدقاء، نحن نحب باريس"، وظهرت أوبرا في المقطع أمام برج إيفل؛ لأن التصوير كان ممنوعًا قطعيًا داخل القصر، وارتدت فستانًا أنيقًا أخضر اللون، ولم تكشف الإعلامية الشهيرة عن أصحاب حفل الزواج.ونشرت صديقتها المقربة جاييل كينج فيديو مشابهًا في الليلة نفسها، وقالت: "ثلاث فتيات فقط يتجهن إلى هزة الكوخ في باريس، ثم إلى حفل زفاف أحد الأصدقاء، من الواضح أن صديقنا له ذوق رائع في الحفلات".و"الكوخ" الذي تشير إليه هو قصر شاتو دو فو لو فيكومت، وهو سكن فرنسي على الطراز الباروكي يقع على بعد حوالي 30 ميلًا خارج باريس، وهو المكان نفسه الذي تزوجت فيه الممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا من توني باركر.ويعد هذا المكان من أغلى وأفخر المواقع لإقامة حفلات الزفاف على الإطلاق، حيث بلغ قيمة حفل أميت بهاتيا، من فانيشا ميتال، ابنة قطب الحديد الهندي لاكشمي ميتال، 60 مليون دولار.وشهد الحفل الملكي حضور عدد كبير من المشاهير حول العالم، ومن بين أولئك الذين توافدوا إلى باريس لحضور الاحتفالية، أصدقاء الأميرة وزوجها، أوبرا وينفري وصديقتها المقربة جاييل كينج، وكيربي بومبوس مع النخبة السعودية وعدد من موظفي الأمم المتحدة الذين عملوا مع الأميرة في جهودها الخيرية العديدة على مر السنين.ولكن استطاع بعض الحاضرين أن يوثقوا بعض الأجواء الاحتفالية، بنشر صور الألعاب النارية التي تخرج من القصر، والأسوار المُزينة بالورود البيضاء، وعرض الدراجين أمام ساحة القصر بأكثر من 20 حصانًا أبيض على سجادة زرقاء.واشتهرت أميرة الطويل منذ كانت الزوجة الرابعة للأمير الوليد بن طلال، التي رافقته في الكثير من المناسبات الاجتماعية والإنسانية والثقافية، قبل أن ينفصلا في العام 2013، وكان يعتبرها "الوليد" الوجه المُشرف للمرأة السعودية"، نظرًا لمجهوداتها الإنسانية، بحسب مجلة "فوغ" العربية.وعلى الجانب الآخر؛ نقلت وسائل الإعلام خبر سرقة مجوهرات لأميرة سعودية تبلغ قيمتها مليون دولار من غرفتها في فندق الريتز، فيما كشفت الشرطة أن الغرفة لم يظهر عليها أي علامات اقتحام، وعلى الرغم من أن الموقع لم يذكر اسم أميرة الطويل إلا أن العديد من وسائل الإعلام ربطت اسمها بهذه الحادثة.ويعمل المهيري كرئيس مجموعة شركات (KBBO) مقرها في الإمارات العربية المتحدة، وتملك الشركة حزمة استثمارات في مجالات التعليم، والخدمات الصحية والمالية، بالإضافة إلى خدمات التجزئة والمطاعم.