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استثمار
وزيرة التخطيط تفتتح الندوة التعريفية لبرنامج تأهيل القيادات الشابة
الإثنين 08 أكتوبر 2018 11:29 ص
وزيرة التخطيط
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د. هالة السعيد: البرامج التدريبية تغطي كافة الوزارات والمحافظات لتوفير الكوادر
م. غادة لبيب: البرنامج يأتي تنفيذا لرؤية مصر 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري
أحمد عاشور
افتتحت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الندوة التعريفية للدفعة السادسة لبرنامج تأهيل القيادات الشابة من موظفي الجهاز الإداري للدولة للحصول علي ماجستير إدارة الأعمال الحكومية, والذي يتم بالتعاون بين وزارة التخطيط والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية اسلسكا مصر لعدد 150 كادر من مختلف الوزارات .
وأكدت د.هالة السعيد أن الدولة المصرية توجه اهتمام خاص ببرامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري وغيره من برامج التدريب، مضيفة بأن هناك توجه بأن تغطى برامج التدريب تلك كافة الوزارات والمحافظات المصرية في إطار توسيع وتعميم الاستفادة وتوفير الكوادر التي تلبي متطلبات تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة على مستوى المحافظات والاقاليم المصرية.
وأضافت ان النظام المتبع للاختيار هو أن ترسل وزارة التخطيط للوزارات المختلفة لترشيح الأسماء التي تراها مناسبة للمشاركة. ولكن بدءا من الدورة القادمة وايمانًا بتكافؤ الفرص فسوف يكون الاختيار عبر موقع الكترونى يتقدم اليه الراغبين للتقدم فى البرنامج على ان تختار الوزارة منهم ثم تعود الى الوزارات المختلفة بالقائمة النهائية لإبداء الرأي.. وأضافت السعيد، إنه جاري العمل على تدريب 4000 موظف من القيادات العليا فى الجهاز الإدارى، وقالت إنه لا يمكن محاسبة أي موظف على جودة وكفاءة العمل قبل إعطاؤه التدريبات الكافية.
وأشارت الى أهمية الاستفادة من الثروة البشرية الهائلة التي حبا الله بها مصر في مجتمع تمثل فئة الشباب فيه ما يزيد عن 60%، وذلك من خلال تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة، والتعامل مع تكنولوجيا العصر.
من جانبها قالت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري أن البرنامج يأتى تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي تهدف إلي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطي والعليا كل في مجال اختصاصه بهدف إتاحة فرص أكبر لشغل الشباب للمناصب القيادية بالدولة، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التخطيط وجامعة اسلسكا مصر لتأهيل عدد 1500 كادر بالجهاز الإداري للدولة للحصول علي شهادات أساسيات الإدارة ودبلوم إدارة الأعمال وماجستير إدارة الأعمال الحكومية.
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